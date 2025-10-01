English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: తిరుమలలో పండుగలే పండుగలు.. అక్టోబర్‌లో 14 రోజులు విశిష్ట పర్వదినాలు

Special Festivals In Tirumala IN October 2025: అలంకార ప్రియుడు.. ఉత్సవ ప్రియుడిగా పేరొందిన తిరుమల వెంకటేశ్వరుడికి అక్టోబర్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సాలు ముగిసినా కూడా తిరుమలలో అక్టోబర్‌లో విశిష్ట పర్వదినాలు చాలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 06:43 PM IST

Tirumala: తిరుమలలో పండుగలే పండుగలు.. అక్టోబర్‌లో 14 రోజులు విశిష్ట పర్వదినాలు

Tirumala October 2025: కోరిన కోరికలు తీర్చే దేవుడు.. కల్యాణప్రియుడు.. అలంకార ప్రియుడైన తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి అక్టోబర్‌లో కూడా విశిష్ట సేవలు, పూజా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలతో తిరుమల గిరులు కిటకిటలాడాయి. ఆ ఉత్సవాలు ముగిశాయో లేదో మరిన్ని పూజలు, విశిష్ట పర్వదినాలు వచ్చాయి. ఒక్క నెలలో దాదాపు సగం అంటే 14 రోజుల పాటు తిరుమలలో విశిష్ట ఉత్సవాలు, పూజలు జరగనున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Rathotsavam: బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేత్రపర్వంగా శ్రీవారి రథోత్సవం.. పరవశించిన తిరుమల భక్తులు

తిరుమల క్షేత్రంలో అక్టోబర్ నెలలో జరగనున్న విశేష పర్వదినాలపై టీటీడీ ప్రజా సంబంధాల అధికారి ప్రకటన చేశారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అక్టోబర్ నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన పర్వదినాలను ప్రకటించారు. ఈ నెల ఆరంభం కూడా బ్రహ్మోత్సవాలతో ప్రారంభమైంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఒకటో తేదీన శ్రీవారి రథోత్సవం నిర్వహించగా.. రెండో తేదీ చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం జరగనుంది. వీటితో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి.

Also Read: Tirumala: తిరుమలలో భారీ ఏర్పాట్లు.. దసరా రోజు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు

బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసినా కూడా తర్వాతి రోజు నుంచే కొన్ని విశిష్ట పర్వదినాలు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 7వ తేదీన పౌర్ణమి రావడంతో ఆ రోజు తిరుమలలో గరుడ సేవ నిర్వహించనున్నారు. ఇక దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని తిరుమల ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవం జరగనుంది. ఆ రోజు శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు. అక్టోబర్‌ 25వ తేదీన నాగుల చవితి రావడంతో పెద్ద శేష వాహనంపై శ్రీవారు ఊరేగుతారు. 29, 30వ తేదీల్లో పుష్పయాగ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి.

Also Read: YS Sharmila: హిందూ ధర్మానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు.. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు : వైఎస్‌ షర్మిల

తిరుమలలో అక్టోబర్‌ నెల విశిష్ట పర్వదినాలు ఇవే!
అక్టోబర్ 1 : శ్రీవారి రథోత్సవం
అక్టోబర్ 2 : చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం
అక్టోబర్ 3 : శ్రీవారి బాగ్ సవారి
అక్టోబర్ 7 : పౌర్ణమి గరుడ సేవ
అక్టోబర్ 15 : తిరుమల నంబి ఉత్సవారంభం
అక్టోబర్ 20 : శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానం
అక్టోబర్ 23 : భగినీహస్త భోజనం
అక్టోబర్ 24 : తిరుమలనంబి శాత్తుమొర
అక్టోబర్ 25 : నాగుల చవితి, పెద్ద శేష వాహనం
అక్టోబర్ 27 : మానవాళ మహామునుల శాత్తుమొర
అక్టోబర్ 28 : సెనైమొదలియార్ వర్ష తిరు నక్షత్రం
అక్టోబర్ 29 : శ్రీవారి పుష్పయాగ అంకురార్పణ
అక్టోబర్ 30 : శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవం
అక్టోబర్ 31 : పూదత్తాళ్వార్ వర్ష తిరు నక్షత్రం, యాజ్ఞవల్క్య జయంతి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Festivals In TirumalaOctober FestivalsTirumala Tirupati DevasthanamsTirumala October CalenderAP News

