Tirumala October 2025: కోరిన కోరికలు తీర్చే దేవుడు.. కల్యాణప్రియుడు.. అలంకార ప్రియుడైన తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి అక్టోబర్లో కూడా విశిష్ట సేవలు, పూజా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలతో తిరుమల గిరులు కిటకిటలాడాయి. ఆ ఉత్సవాలు ముగిశాయో లేదో మరిన్ని పూజలు, విశిష్ట పర్వదినాలు వచ్చాయి. ఒక్క నెలలో దాదాపు సగం అంటే 14 రోజుల పాటు తిరుమలలో విశిష్ట ఉత్సవాలు, పూజలు జరగనున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Rathotsavam: బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేత్రపర్వంగా శ్రీవారి రథోత్సవం.. పరవశించిన తిరుమల భక్తులు
తిరుమల క్షేత్రంలో అక్టోబర్ నెలలో జరగనున్న విశేష పర్వదినాలపై టీటీడీ ప్రజా సంబంధాల అధికారి ప్రకటన చేశారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అక్టోబర్ నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన పర్వదినాలను ప్రకటించారు. ఈ నెల ఆరంభం కూడా బ్రహ్మోత్సవాలతో ప్రారంభమైంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఒకటో తేదీన శ్రీవారి రథోత్సవం నిర్వహించగా.. రెండో తేదీ చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం జరగనుంది. వీటితో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి.
Also Read: Tirumala: తిరుమలలో భారీ ఏర్పాట్లు.. దసరా రోజు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు
బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసినా కూడా తర్వాతి రోజు నుంచే కొన్ని విశిష్ట పర్వదినాలు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 7వ తేదీన పౌర్ణమి రావడంతో ఆ రోజు తిరుమలలో గరుడ సేవ నిర్వహించనున్నారు. ఇక దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని తిరుమల ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవం జరగనుంది. ఆ రోజు శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు. అక్టోబర్ 25వ తేదీన నాగుల చవితి రావడంతో పెద్ద శేష వాహనంపై శ్రీవారు ఊరేగుతారు. 29, 30వ తేదీల్లో పుష్పయాగ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి.
Also Read: YS Sharmila: హిందూ ధర్మానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు.. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు : వైఎస్ షర్మిల
తిరుమలలో అక్టోబర్ నెల విశిష్ట పర్వదినాలు ఇవే!
అక్టోబర్ 1 : శ్రీవారి రథోత్సవం
అక్టోబర్ 2 : చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం
అక్టోబర్ 3 : శ్రీవారి బాగ్ సవారి
అక్టోబర్ 7 : పౌర్ణమి గరుడ సేవ
అక్టోబర్ 15 : తిరుమల నంబి ఉత్సవారంభం
అక్టోబర్ 20 : శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానం
అక్టోబర్ 23 : భగినీహస్త భోజనం
అక్టోబర్ 24 : తిరుమలనంబి శాత్తుమొర
అక్టోబర్ 25 : నాగుల చవితి, పెద్ద శేష వాహనం
అక్టోబర్ 27 : మానవాళ మహామునుల శాత్తుమొర
అక్టోబర్ 28 : సెనైమొదలియార్ వర్ష తిరు నక్షత్రం
అక్టోబర్ 29 : శ్రీవారి పుష్పయాగ అంకురార్పణ
అక్టోబర్ 30 : శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవం
అక్టోబర్ 31 : పూదత్తాళ్వార్ వర్ష తిరు నక్షత్రం, యాజ్ఞవల్క్య జయంతి
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook