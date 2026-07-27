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Tirupati COVID Case: తిరుపతిలో తొలి కరోనా కేసు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యుల సూచన

Tirupati COVID Case:ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కరోనా కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్న వేళ తిరుపతిలో తొలి కోవిడ్-19 కేసు నమోదైంది. 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కాగా, ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమై చికిత్స అందిస్తోంది. ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:36 PM IST
Tirupati COVID Case: తిరుపతిలో తొలి కరోనా కేసు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యుల సూచన
Image Credit: Tirupati COVID Case(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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