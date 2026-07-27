/Tirupati COVID Case: తిరుపతిలో తొలి కరోనా కేసు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యుల సూచన

Tirupati COVID Case:ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్లీ కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో తొలి కరోనా కేసు నమోదు కావడంతో ప్రజల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొంది. అధికారులు మాత్రం పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
తిరుపతి అర్బన్ ప్రాంతానికి చెందిన 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించి కరోనా పరీక్ష చేయగా, ఆమెకు కోవిడ్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది.
వృద్ధురాలికి కరోనా నిర్ధారణ కావడంతో వెంటనే వైద్య సిబ్బంది ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు కూడా పరీక్షలు నిర్వహించారు. అయితే కుటుంబంలోని మిగిలిన వారందరికీ కరోనా నెగిటివ్ వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వృద్ధురాలికి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు మొత్తం 49 కరోనా కేసులు అధికారికంగా నమోదైనట్లు సమాచారం. ఇటీవల ఒక్క రోజులోనే 10 కొత్త కేసులు బయటపడటం గమనార్హం. కడప, గుంటూరు, కృష్ణా, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది.
ఇటీవల రాష్ట్రంలో కరోనా కారణంగా కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కూడా సమాచారం వెలువడింది.
అయితే ప్రస్తుతం వ్యాప్తిలో ఉన్న వైరస్ ఒమిక్రాన్ తరహాకు దగ్గరగా ఉందని, ఎక్కువ మంది తీవ్రమైన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
జ్వరం, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది. స్వయంగా మందులు వాడకుండా వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
అవసరమైతే మాస్క్ ధరించడం, చేతులను తరచూ శుభ్రం చేసుకోవడం, జనసమ్మర్థ ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా కరోనా వ్యాప్తిని తగ్గించవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. లక్షణాలు స్వల్పంగా ఉంటే వైద్యుల సూచన మేరకు ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్లో ఉండవచ్చు. అయితే ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత క్షీణిస్తే వెంటనే ఆస్పత్రికి వెళ్లి చికిత్స పొందాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రజలు భయపడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆరోగ్య శాఖ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని వైద్యులు కోరుతున్నారు. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా వ్యాప్తిని సమర్థంగా నియంత్రించవచ్చని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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