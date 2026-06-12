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Food Adulteration: తిరుపతిలో దారుణం..హోటళ్లలో కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీ..నాన్-వెజ్ ప్రియులకు షాకింగ్ న్యూస్!

Food Adulteration Tirupati: తిరుపతిలో దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానికంగా ఉండే కొన్ని హోటళ్లలో కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీని విక్రయిస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన ఈ ప్రముఖ నగరంలో వెలుగుచూసిన కల్తీ మాంసం దందా అధికారుల తనిఖీల్లో బయటపడింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:02 PM IST
Food Adulteration: తిరుపతిలో దారుణం..హోటళ్లలో కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీ..నాన్-వెజ్ ప్రియులకు షాకింగ్ న్యూస్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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తిరుపతిలో దారుణం..హోటళ్లలో కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీ..నాన్-వెజ్ ప్రియులకు షాక్!
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