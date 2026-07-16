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తిరుమలలో మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రికి అవమానం.. టీటీడీపై నారాయణ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు

Narayana Swamy Serious Allegations On Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో తనకు తీవ్ర అవమానం జరిగిందని మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనకు సరైన దర్శనం కల్పించలేదని ఆరోపించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 16, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:38 PM IST
తిరుమలలో మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రికి అవమానం.. టీటీడీపై నారాయణ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు
Image Credit: K Narayana Swamy On Tirumala

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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