/తిరుమలలో మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రికి అవమానం.. టీటీడీపై నారాయణ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు

Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారి దర్శన వ్యవస్థపై వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. నారాయణ స్వామి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీటీడీ తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తనకు తిరుమల ఆలయంలో అవమానం జరిగిందని తెలిపారు. తనకు ప్రోటోకాల్ దర్శనం ఇవ్వాల్సి ఉండగా.. సాధారణ దర్శనానికి పంపించారని వివరించారు. ఇది తనను అవమానించినట్లేనని చెప్పారు ఇలా వ్యవహారించడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తిరుమల శ్రీవారిని గురువారం నారాయణ స్వామి ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకున్నారు. దర్శనానంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నారాయణ స్వామి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'దేవుడి దగ్గర అందరూ సమానమే. కానీ భక్తులతో మానవత్వం లేకుండా వ్యవహరించడం బాధాకరం' అని తెలిపారు. తనకు ప్రొటోకాల్ ఉన్నప్పటికీ సాధారణ దర్శనం ఇచ్చారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఇది అవమానంగా భావిస్తున్నట్లు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణ స్వామి తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా టీటీడీ తీరుపై నారాయణ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తిరుమలలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నాయకులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదని తెలిపారు. 'తిరుమలలో పూర్తిగా వీఐపీ దర్శనాలను తొలగించి సామాన్య భక్తులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఎవరినీ అవమానించే పరిస్థితులు ఉండవు' అని చెప్పారు.
ప్రముఖుల దర్శనం
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి పలువురు ప్రముఖులు వచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు ఆమెకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందించగా.. ఆలయ అధికారులు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ, ఎంపీ కృష్ణ ప్రసాద్ శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
కొనసాగుతున్న రద్దీ
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని కంపార్ట్మెంట్లు క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 20 నుంచి 24 గంటల సమయం పడుతుండగా.. టైమ్ స్లాట్ (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్లు కలిగిన భక్తులకు 24 గంటలు దర్శనానికి సమయం పడుతుండగా.. రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సుమారు 2 నుంచి 4 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ వెల్లడించారు. నిన్న బుధవారం రోజున స్వామివారిని 82,255 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా.. 32,683 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.76 కోట్లు వచ్చింది.