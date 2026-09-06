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DSC Scam: మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై నారా లోకేశ్‌ రాజీనామా చేయాలి: ఆర్‌కే రోజా

RK Roja Demands Nara Lokesh Resign: కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన డీఎస్సీ అక్రమాలపై ధైర్యముంటే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి ఆర్‌కే రోజా డిమాండ్‌ చేశారు. లోకేష్‌ రాజీనామా చేసే వరకు డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిగే వరకు పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 06, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:04 PM IST
DSC Scam: మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై నారా లోకేశ్‌ రాజీనామా చేయాలి: ఆర్‌కే రోజా
Image Credit: RK Roja

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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