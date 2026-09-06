Nara Lokesh Resign: డీఎస్సీ అక్రమాలపై ధైర్యముంటే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని నారా లోకేశ్కు మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా సవాల్ విసిరారు. నకిలీ సర్టిఫికెట్లు, సంతకాల వ్యవహారాన్ని ఆధారాలతో సహా బయటపెడతామని ప్రకటించారు. పీటీ టీచర్ పోస్టులే కాకుండా సైన్స్, సోషల్ పోస్టులను కూడా అమ్ముకున్నారని విమర్శించారు. అనర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంతో వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంధకారంలో కూరుకుపోయిందని విమర్శించారు. లోకేష్ రాజీనామా చేసే వరకు డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
విద్యాశాఖ మంత్రిగా నారా లోకేష్ విద్యా వ్యవస్థను తీవ్రంగా భ్రష్టు పట్టించారని మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా విమర్శించారు. డీఎస్సీ, టెట్ పరీక్షలను సక్రమంగా నిర్వహించకుండా అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. 'స్పోర్ట్స్ కోటాలో నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలను అమ్ముకున్నారు. అర్హులైన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు పోస్టులను అమ్ముకుని దోచుకున్నారు' అని మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
'వెలుగొండ ప్రాజెక్టుపై చంద్రబాబు మరోసారి క్రెడిట్ దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. 1996లో వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు పునాది వేసి.. 1999లో అదే ప్రాజెక్టును వేస్ట్ అని చెప్పింది చంద్రబాబు. వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి, వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలోనే వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు 85 శాతం పూర్తయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి' వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకురాలు ఆర్కే రోజా తెలిపారు.
'కరువు, చంద్రబాబు కవల పిల్లలు అని మా నాయకుడు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎప్పుడో చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 420 మండలాలు కరువు మండలాలుగా మారడానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యమే కారణం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను గెలిపించి కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్ జగన్కు అండగా నిలిచి 2029లో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.