/Tirupati: తిరుపతిలో ఘోరం.. కుప్పకూలిన నాలుగంతస్తుల భవనం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Four stairs under construction building collapsed in Tirupati: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరమైన తిరుపతిలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తిరుపతిలోని వాణి నగర్ లో నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగంతస్తుల భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి గాయలయ్యాయి. బిల్డింగ్ కుప్పకూలడంతో పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. ఆ ప్రాంతంలోని వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.
మరోవైపు ఆ బిల్డింగ్ పక్కన మరో బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం గుంతలు తీయగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీనిపై వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు, మున్సిపల్ అధికారులు సమాచారం అందించారు. ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న అధికారులు శిథిలాల కింద ఎవరైన ఉన్నారా..?.. అని ఆరా తీస్తున్నారు. శిథిలాలను తొలగించేపనులను చేపట్టారు. అక్కడ అంబులెన్స్ లను రప్పించారు.
ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు ఘటన ప్రదేశంకు చేరుకుని సహయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.
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