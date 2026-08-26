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Tirupati: తిరుపతిలో ఘోరం.. కుప్పకూలిన నాలుగంతస్తుల భవనం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Tirupati news:  నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగంతస్తుల భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అధికారులు సహయక చర్యలను చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:53 PM IST
Tirupati: తిరుపతిలో ఘోరం.. కుప్పకూలిన నాలుగంతస్తుల భవనం.. ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: tirupatibuildingcollapsednews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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