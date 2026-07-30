/Tirumala: తిరుమలలో వైభవంగా గురు పౌర్ణమి గరుడ సేవ.. స్వామిసేవలో తరించిన భక్తులు

Tirumala Garuda Seva: ఆషాఢ మాసంలో వచ్చిన పౌర్ణమి.. గురు పౌర్ణమి కావడంతో తిరుమలలో ప్రత్యేక కైంకర్యాలు జరిగాయి. ప్రతి పౌర్ణమికి గరుడ సేవ జరగనుండగా ఈసారి బుధవారం నేత్రానందంగా గరుడ సేవ టీటీడీ అధికారులు నిర్వహించారు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి గరుడసేవ అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. సర్వాలంకార భూషితుడైన మలయప్పస్వామి గరుడవాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దివ్య దర్శనం ఇచ్చారు. వేలాది మంది భక్తులు ఈ పవిత్ర గరుడసేవను భక్తిశ్రద్ధలతో వీక్షించారు.
#Pournami Garuda Seva was celebrated with grandeur at #Tirumala as Sri Malayappa Swamy, along with Sridevi and Bhudevi, blessed devotees on Garuda Vahanam. Thousands witnessed the divine procession in an atmosphere filled with devotion and spiritual fervour.#ttd #garudaseva pic.twitter.com/pggtLnZxYo
— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) July 29, 2026
తిరుమలలో ప్రతి పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించే గరుడసేవ బుధవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. రాత్రి 7 గంటలకు సర్వాలంకార భూషితుడైన మలయప్పస్వామి గరుడవాహనంపై ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహించారు. వేదఘోషలు, మంగళ వాయిద్యాలు, గోవింద నామస్మరణల మధ్య సాగిన ఈ వాహనసేవలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
గరుడవాహనంపై స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. పురాణాల ప్రకారం 108 వైష్ణవ దివ్యదేశాలలో గరుడసేవకు అత్యంత విశిష్ట స్థానం ఉంది. గరుడవాహనంపై స్వామివారి దర్శనం సర్వపాప ప్రాయశ్చిత్తాన్ని కలిగిస్తుందని, జ్ఞాన–వైరాగ్యాలను ప్రసాదిస్తుందని వైష్ణవ సంప్రదాయం చెబుతోంది. గరుడుడు భక్తి, శరణాగతి, జ్ఞానానికి ప్రతీకగా భావించబడతాడు. ఈ పౌర్ణమి గరుడసేవలో తిరుమల శ్రీశ్రీశ్రీ పెద్ద జీయర్ స్వామి, శ్రీశ్రీశ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు పనబాక లక్ష్మి, భాను ప్రకాష్ రెడ్డి, డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం, ఇతర ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
#Pournami Garuda Seva was celebrated with grandeur at #Tirumala as Sri Malayappa Swamy, along with Sridevi and Bhudevi, blessed devotees on Garuda Vahanam. Thousands witnessed the divine procession in an atmosphere filled with devotion and spiritual fervour.#ttd #garudaseva pic.twitter.com/xTpj7noJfA
— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) July 29, 2026
విమాన ఛార్జీలకు రెక్కలు
శ్రీవాణి టికెట్లపై ఒక్కసారిగా డిమాండ్ రావడంతో హైదరాబాద్–తిరుపతి విమాన ఛార్జీలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఒక్కో విమాన టికెట్ ధర రూ.24 వేల వరకు పెరిగినట్లు భక్తులు వాపోయారు. చివరి నిమిషంలో బుకింగ్లతో విమాన ఛార్జీలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. శ్రీవాణి టికెట్ల కోసం విమానాలకు డిమాండ్ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఎయిర్పోర్టులో టికెట్ల జారీని టీటీడీ నిలిపివేసే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతుండడంతో ఇలా డిమాండ్ ఏర్పడిందని సమాచారం. భక్తుల ఫిర్యాదులతో టీటీడీ రంగంలోకి దిగింది. విమాన ఛార్జీలపై వరుస ఫిర్యాదులు రావడంతో టీటీడీ అధికారులు స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అధిక ఛార్జీలపై కేంద్ర విమానయాన శాఖ జోక్యం చేసుకోవాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.