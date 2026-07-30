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Tirumala: తిరుమలలో వైభవంగా గురు పౌర్ణమి గరుడ సేవ.. స్వామిసేవలో తరించిన భక్తులు

Tirumala Garuda Seva On The Occassion Of Guru Pournami: ఆషాఢ మాస పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో భక్తి శ్రద్ధలతో.. కన్నులపండుగగా గరుడ సేవ జరిగింది. సాయంకాలం శ్రీవారు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన గరుడ వాహన సేవలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:24 AM IST
Tirumala: తిరుమలలో వైభవంగా గురు పౌర్ణమి గరుడ సేవ.. స్వామిసేవలో తరించిన భక్తులు
Image Credit: TIrumala Garuda Seva (Source: TTD)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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