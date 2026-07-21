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Video Viral: తిరుమల మెట్ల మార్గంలో అడవి పందికి యువతి పూజలు... ఘటనపై టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

Girl touches wild boar in tirumala: తిరుమల మెట్ల మార్గంలో యువతి అడవి పందికి తాకి బొట్టుపెట్టింది. ఆతర్వాత దానికి తినేందుకు పదార్థాలు వేసింది. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:40 PM IST
Video Viral: తిరుమల మెట్ల మార్గంలో అడవి పందికి యువతి పూజలు... ఘటనపై టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: girltoucheswildboarintirumala

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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