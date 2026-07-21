/Video Viral: తిరుమల మెట్ల మార్గంలో అడవి పందికి యువతి పూజలు... ఘటనపై టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

Girl Touches wild boar in Tirumala video: తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. అన్ని కంపార్ట్ మెంట్స్ కూడా భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో కొంతమంది మెట్ల మార్గలా గుండా, మరికొంత మంది సొంత వాహనాల్లో శ్రీవారి దర్శనాలకు వస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల మెట్ల మార్గంలో క్రూర జంతువులు తరచుగా తారస పడుతున్న ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు, కొండ చిలువలు, పాములు నిత్యం మెట్ల మార్గంలో కన్పిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ఒక యువతి మెట్ల మార్గం గుండా వెళ్తుండగా ఆమెకు ఒక అడవి పంది కన్పించింది. ప్రస్తుతం గుప్త నవరాత్రులు నడుస్తున్నాయి. దీంతో ఆమె అది వరాహరూపంగా భావించి భక్తితో మొక్కి , తిలకం దిద్దింది. ఆ తర్వాత తనకు వరహ స్వామి దర్శనం అయ్యింది. భక్తితో పొంగిపోయింది. ఈ వీడియోను తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీనిపై టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది. నడక మార్గంలో యువతి తాకిన పంది ఊర్లలో కన్పించేది కాదని.. అడవి పంది టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది అని తెలిపారు. అది చాలా కోపంగా ఉంటాయని వాటికి చిక్కితే చీల్చి చెండాడుతాయని చెప్పారు. యువతి జస్ట్ లో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుందని చాలా వరకు అడవి పందులు వెంటనే దాడులు చేస్తాయని చెప్పారు.
తిరుమల మెట్ల మార్గంలో దయచేసి ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని సూచించారు. ఇటీవల ఒక వ్యక్తి నీల్ గాయ్ ను కూడా దాని కొమ్ముల్ని పట్టుకుంటూ క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు. ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని టీటీడీ భక్తులను కోరింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.