  • Telugu News
  • Tirupati AP
  Girls Reels in Tirumala Video: తిరుమలలో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. బూతు మాటలతో రీల్స్.. వీడియో వైరల్..

Girls recording reels in Tirumala temple premises: శ్రీవారి ఆలయం ప్రాంగణం మాడవీధుల్లో కూర్చుని మరీ బూతు మాటలతో అమ్మాయిలు పాడు పనులు చేశారు. చుట్టుపక్కల భక్తులు ఉన్న కూడా వారు రీల్స్ చేసి తమ పైత్యం చూపించారు. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై తిరుమల భక్తులు మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 05:30 PM IST
  • తిరుమలలో రీల్స్ తో రచ్చ చేసిన అమ్మాయిలు..
  • మండిపడుతున్న నెటిజన్లు..

Girls filming reels in Tirumala temple premises video: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు పిలిస్తే పలికే దైవంగా, కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. దేశ, విదేశాల నుంచి స్వామి వారిని దర్శించుకొవడానికి వస్తారు. ఎన్నిగంటలైన సరే క్యూలైన్ లలో నిల్చుని స్వామి వారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు. తిరుమలలో మొక్కుకున్న మొక్కులు తప్పకుండా నెరవేరుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అలాంటి స్వామివారు స్వయంగా వెలసిన ప్రదేశంలో ఇటీవల అనేక విస్తుపోయే ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. స్వామివారి పవిత్రతను కొంత మందిని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తిరుమల ఆలయ ప్రాంగణంలో, మాడ వీధుల్లో రీల్స్, రాజకీయాల గురించి మాటలు, కాంట్రవర్సీ పనులు చేయోద్దని ఇప్పటికే టీటీడీ ఇప్పటికే పలు మార్లు స్పష్టం చేసింది. కేసులు కూడా పెడతామని హెచ్చరించింది.

అయిన కూడా కొంత మంది తీరుమాత్రం మారడంలేదు. టీటీడీ సిబ్బంది ఎంత మొత్తుకున్న వారు వెనక్కు తగ్గడంలేదు. తాజాగా.. తిరుమలలోని మాడవీధుల్లో కొంత  మంది కన్నడ అమ్మాయిలు రీల్స్ రికార్డు చేశారు. ఈక్రమంలో వారు బూతు మాటలను ఉపయోగించి.. రండీ.. రండీ.. అంటూ  వెటకారంగా రీల్స్ చేశారు.

ఆ పదాలు బూతు మాటలు అని తెలిసే వారు పదే పదే మాట్లాకుంటూ అదేదో గొప్పపనిచేసినట్లు  నవ్వుకుంటూ రీల్స్ రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత వీరి పైత్యంను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది.

శ్రీవారి మాడవీధుల్లో ఇదేం పని అంటూ నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతుంటే టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఏంచేస్తున్నారని భక్తుల మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ కన్నడ అమ్మాయిల రచ్చతో మరోసారి తిరుమలలో రీల్స్ అంశం కాస్త వార్తలలో నిలిచింది. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala templeVideo ViralTirupatiTTD NewsTirumala temple news

