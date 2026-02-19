Girls Reels in Tirumala Video: తిరుమలలో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. బూతు మాటలతో రీల్స్.. వీడియో వైరల్..

Girls filming reels in Tirumala temple premises video: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు పిలిస్తే పలికే దైవంగా, కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. దేశ, విదేశాల నుంచి స్వామి వారిని దర్శించుకొవడానికి వస్తారు. ఎన్నిగంటలైన సరే క్యూలైన్ లలో నిల్చుని స్వామి వారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు. తిరుమలలో మొక్కుకున్న మొక్కులు తప్పకుండా నెరవేరుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అలాంటి స్వామివారు స్వయంగా వెలసిన ప్రదేశంలో ఇటీవల అనేక విస్తుపోయే ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. స్వామివారి పవిత్రతను కొంత మందిని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తిరుమల ఆలయ ప్రాంగణంలో, మాడ వీధుల్లో రీల్స్, రాజకీయాల గురించి మాటలు, కాంట్రవర్సీ పనులు చేయోద్దని ఇప్పటికే టీటీడీ ఇప్పటికే పలు మార్లు స్పష్టం చేసింది. కేసులు కూడా పెడతామని హెచ్చరించింది.
అయిన కూడా కొంత మంది తీరుమాత్రం మారడంలేదు. టీటీడీ సిబ్బంది ఎంత మొత్తుకున్న వారు వెనక్కు తగ్గడంలేదు. తాజాగా.. తిరుమలలోని మాడవీధుల్లో కొంత మంది కన్నడ అమ్మాయిలు రీల్స్ రికార్డు చేశారు. ఈక్రమంలో వారు బూతు మాటలను ఉపయోగించి.. రండీ.. రండీ.. అంటూ వెటకారంగా రీల్స్ చేశారు.
ఆ పదాలు బూతు మాటలు అని తెలిసే వారు పదే పదే మాట్లాకుంటూ అదేదో గొప్పపనిచేసినట్లు నవ్వుకుంటూ రీల్స్ రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత వీరి పైత్యంను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది.
శ్రీవారి మాడవీధుల్లో ఇదేం పని అంటూ నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతుంటే టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఏంచేస్తున్నారని భక్తుల మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ కన్నడ అమ్మాయిల రచ్చతో మరోసారి తిరుమలలో రీల్స్ అంశం కాస్త వార్తలలో నిలిచింది. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.