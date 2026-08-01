/Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం.. తిరుమలలో భక్తురాలి మెడలో నుంచి చైన్ స్నాచింగ్.. వీడియో వైరల్..

Gold chain theft from woman pilgrim in Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. సెలవులు, వీక్ డెస్ అని తేడా లేకుండా భక్తులు స్వామి వారి దర్శనంకు వస్తునే ఉన్నారు. టీటీడీ కూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో పవిత్రమైన శ్రీవారు కొలువైన తిరుమలలో ఒక ఆగంతకుడు మహిళ భక్తురాలి మెడలో నుంచి చైన్ ను లాక్కెళ్లి పారిపోయాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
తిరుమలలో చైన్ స్నాచర్ కలకలం.. చైన్ లాక్కొని పరార్
ఓ మహిళ నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా.. వెనకాలే వచ్చి మెడలో చైన్ లాక్కొని దొంగ పరార్
సీసీటీవీ కెమెరాలో దృశ్యాలు రికార్డ్.. వెంటనే అప్రమత్తమైన తిరుమల పోలీసులు
గంటల వ్యవధిలోనే.. శ్రీవారి మెట్ల మార్గంలో నిందితుడ్ని పట్టుకున్న అధికారులు… pic.twitter.com/J8lw15N3Ja
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 1, 2026
తిరుమలలో స్థానికంగా ఒక మహిళ భక్తురాలు రోడ్డుపై వెళ్తుంది. ఇంతలో ఒక ఆగంతకుడు ఆమెను ఫాలో అయ్యాడు. నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోకి వెళ్లగానే ఎవరులేనిగి గమనించి వెంటనే ఆమె మెడలోని గోల్డ్ చైన్ ను తెంపెసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఆమె భయంతో కేకలు పెట్టింది. కానీ అప్పటికే అతను పారిపోయాడు. ఈ ఘటన కాస్త అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.
మహిళ భక్తురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడి సీసీ కెమెరాల్ని పరిశీలించారు. గంటల వ్యవధిలోనే నిందితుడ్ని శ్రీవారి మెట్ల మార్గం వద్ద గుర్తించారు. వెంటనే అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నిందితుడిని తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరువల్లూరుకు చెందిన సురేష్ కుమార్గా పోలీసులు గుర్తించించారు. ప్రస్తుతం అతడ్ని తిరుమల పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిరుమలలో చోరీ ఏంటని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.
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