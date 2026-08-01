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Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం.. తిరుమలలో భక్తురాలి మెడలో నుంచి చైన్ స్నాచింగ్.. వీడియో వైరల్..

Chain Snatching in Tirumala: భక్తురాలు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇంతలో ఒక ఆగంతకుడు వచ్చి చైన్ ను తెంపుకుని అరుస్తున్న పారిపోయాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:58 PM IST
Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం.. తిరుమలలో భక్తురాలి మెడలో నుంచి చైన్ స్నాచింగ్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: theftintirumalavideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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