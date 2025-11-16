TDP Clashes: శ్రీకాళహస్తి టీడీపీలో తీవ్ర అసంతృప్తి జ్వాలలు.. పదవుల పంపకంలో చిచ్చు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bojjala Sudhir Reddy vs TDP Leaders: అధికార టీడీపీలో అసంతృప్తులు తారస్థాయిలో నెలకొన్నాయి. పదవుల పంపకాలు చిచ్చు రేపుతున్నాయి. తాజాగా శ్రీకాళహస్తి టీడీపీలో గ్రూపు రాజకీయాలు తీవ్రమవడంతోపాటు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 16, 2025, 07:04 PM IST

TDP Clashes: అధికారంలో ఉన్నా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో తీవ్ర అసంతృప్తులు రగులుతున్నాయి. నాయకుల మధ్య చిచ్చురేపుతున్నాయి. శ్రీకాళహస్తిలో మరింత ముదిరి టీడీపీ నాయకులు కొట్టుకునే స్థాయికి చేరుకుంది. చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో 1983 నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట. అలాంటి టీడీపీలో ప్రస్తుతం అసంతృప్తి జ్వాలలు రగులుతున్నాయి. బొజ్జల కుటుంబం అంటేనే టీడీపీ. తెలుగుదేశం ఏర్పడిన 40 సంవత్సరాలలో 30 ఏళ్లు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు. చెరొకసారి కాంగ్రెస్, ఒక్కసారి వైస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు. బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలవగా.. ఆయన  కుమారుడు బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం శ్రీకాళహస్తి టీడీపీలో అసంతృప్తి నెలకొంది.

సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాతమకు న్యాయం జరగడం లేదని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసంతృప్తిత రగులుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే మీద కార్యకర్తలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి కార్యకర్తలకు న్యాయం చేయడం లేదని శ్రీకాళహస్తిలో టీడీపీ క్యాడర్‌ అసహనం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా కూడా టీడీపీ అధిష్టానం సహకరించడం లేదు. కూటమిలో జనసేన, బీజేపీలు ఉండడం వలన పదవులు వారికి కేటాయిస్తున్నారు. కానీ కార్యకర్తల మాత్రం పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం లేదనేది అధిష్టానం మదిలో ఉన్న ఆలోచన.

ఒక రాజకీయ పార్టీకి కార్యకర్తల అసంతృప్తే కారణం. ఆ తర్వాతే రాజకీయేతర ప్రజల అసంతృప్తి కారణం గా భావించాల్సి  ఉంటుంది. అందుకే కార్యకర్తల్ని నిరంతరం సమా్రోత్సాహంలో ఉండేలా నాయకులు చూస్తుంటారు. కార్యకర్తల్ని పట్టించుకోకపోతే ఆ క్షణమే ఓటమికి బీజం పడినట్టు పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాళహస్తి టీడీపీ కార్యకర్తల అసంతృప్తిపై రాజకీయ చర్చ సాగుతోంది. ఇదేదో అంతర్గతంగా చర్చించుకోవడంలేదు. బాహటంగానే మాట్లాడుకుంటున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆయన గొప్పతనం ఏమంటే మాటల్లో కార్యకర్తలకు విశేషా అధికారం ఇస్తుంటారు. కానీ స్థానికంగా ఉండే ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు ఆచరణలో మాత్రం కార్యకర్తలకు న్యాయం జరగడం లేదంటూ రాజకీయ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో రగిలిపోతున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు తమ ఆగ్రహన్ని సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, కార్యకర్తలకు గ్యాప్ ఏర్పడిందని అది క్రమంగా పెరుగుతుందని పార్టీ అధిష్టానం గుర్తించిందని సమాచారం.

శ్రీకాళహస్తి టీడీపీలో కార్యకర్తలు, నాయకులకు తగిన పదవులు దక్కలేదని అసంతృప్తి కొనసాగుతోంది. ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి కొంతమంది నాయకులకు మాత్రమే అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మరోపక్క శ్రీకాళహస్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్సీవీ నాయుడు కూడా టీడీపీలో కొనసాగడం ఎస్‌సీవీ నాయుడుకి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డికి మధ్య దూరం బాగా పెరిగిందని బాహాటంగా చర్చించుకుంటున్నారు. నియోజకవర్గంలో పట్టు కోసం ఎత్తులు వేసుకుంటున్నారు. సుధీర్ రెడ్డి అందర్నీ కలుపుకొని వెళ్లడం లేదని నియంతల ముందుకు వెళుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పార్టీకి మొదటి నుంచి కష్టపడిన వారికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదని పార్టీ మారిన వారికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని కొందరు బహిరంగంగా చెబుతున్నారు. మరి వీటన్నిటిని అధిగమించి శ్రీకాళహస్తిలో టీడీపీని పట్టును సుధీర్ రెడ్డి ఏమాత్రం నిలుపుతారో చూడాలి.

టీడీపీ ప్రధానంగా కార్యకర్తల పార్టీగా గుర్తింపు పొందింది. టీడీపీలో కార్యకర్తలకు గుర్తింపు, గౌరవం ఉంటుందని చెబుతుంటారు. అలాంటి పార్టీ కార్యకర్తల్లో అసంతృప్తిని తేలిగ్గా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఇప్పటితో పోలిస్తే అప్పట్లో కార్యకర్తల్లో ఇంత అసంతృప్తి లేదు. నాడు కార్యకర్తలకు కొంతమేర  అధికార ఫలాలు దక్కాయి. కానీ నేడు కూటమి అధికారం  ఎవరి పాలన అవుతున్నదో అర్థం కాని పరిస్థితి. అపరిమితమైన అధికారం ఉండడంతో  అంతా టీడీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులుగా కనిపిస్తున్నారు. బాగా డబ్బున్నోళ్లు ఎమ్మెల్యేలుకు దగ్గరవుతున్నారు. పనులు చక్కబెట్టుకుంటున్నారన్న అభిప్రాయం ఉంది. వైసీపీలో కూడా కార్యకర్తలను పట్టించుకోకపోవడంతో గత ఎన్నికల్లో  దారుణ ఫలితాలని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. వైసీపీ ఘోర ఓటమి అన్ని పార్టీలకు ఒక గుణపాఠం. కార్యకర్తల్లో అసంతృప్తి  గుర్తించడం వరకు ఓకే. దాని అధిగమించడం ఇప్పుడు టీడీపీ పెద్దలకు ఒక సవాలుగా మారింది. రానున్న రోజుల్లో సమస్యలను ఏ రకంగా పరిష్కరిస్తారో వేసి చూడాల్సిందే.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

