Hardik Pandya Tirumala Visit: భారత క్రికెట్ జట్టు స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుమలలో వెలసిన ప్రసిద్ధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. టీమ్ఇండియాలోకి గ్రాండ్ రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి ముందు ఆయన తిరుపతిని సందర్శించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. దర్శనానికి ముందు తలనీలాలు సమర్పించిన హార్దిక్ పాండ్యా.. ఆ తర్వాత ప్రేయసి మహికా శర్మతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా గుండు, సాంప్రదాయ లుక్
తిరుమల ఆలయంలో జరిగిన ప్రసిద్ధ సుప్రభాత సేవలో హార్దిక్ పాండ్యా ప్రత్యేకంగా పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన తలనీలాలు సమర్పించి.. సాంప్రదాయ తెల్లటి కుర్తా-పైజామా ధరించి కనిపించారు. నుదుటిపై తిలకంతో ఆయన పూర్తిగా భక్తిభావంతో కనిపిస్తున్న ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఆయనతో పాటు ఈ తిరుమల సందర్శనలో హార్దిక్ పాండ్యా ప్రేయసి మహికా శర్మ కూడా తెల్లటి సాంప్రదాయ దుస్తులలో మెరిశారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ పలు సందర్భాల్లో కలిసి కనిపిస్తుండగా, తాజా తిరుమల పర్యటన మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది.
VIDEO | Tirupati, Andhra Pradesh: Indian cricketer Hardik Pandya offers prayers during the Suprabhata Seva at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/HKdtPmcyC3
— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026
గాయంతో విరామం.. రీఎంట్రీకి సిద్ధం!
వెన్నునొప్పి, ఆ తర్వాత తలెత్తిన తొడ కండరాల గాయం కారణంగా హార్దిక్ పాండ్యా గత కొంతకాలంగా క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్నారు. ఐపీఎల్ 2026తో పాటు పలు సిరీస్లను ఆయన మిస్ అయ్యారు.
అయితే, ప్రస్తుతం ఆయన గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నారు. బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో నిర్దేశించిన 'రిటర్న్-టు-ప్లే ప్రోటోకాల్'ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. త్వరలోనే జరగనున్న వైట్-బాల్ సిరీస్ ద్వారా ఆయన తిరిగి టీమ్ ఇండియాలోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ తిరుమల ఆధ్యాత్మిక పర్యటన తన కొత్త క్రికెట్ ప్రయాణానికి మంచి ఆరంభం కావాలని అభిమానులు కోరుకుంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా హార్దిక్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
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