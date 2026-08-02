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Hardik Pandya Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి హార్దిక్ పాండ్య..తలనీలాలు ఇచ్చి, లవర్‌తో కలిసి ఆలయంలో..

Hardik Pandya Tirumala Visit: టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తిరుమలను సందర్శించారు. తన ప్రేయసి మహికా శర్మతో కలిసి కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానికి ముందు ఆయన తలనీలాలు సమర్పించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 02, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:00 AM IST
Hardik Pandya Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి హార్దిక్ పాండ్య..తలనీలాలు ఇచ్చి, లవర్‌తో కలిసి ఆలయంలో..
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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