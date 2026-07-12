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Tirumala: భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్న తిరుమల.. అలిపిరి టోల్ వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్.!.

Tirumala update: శని, ఆదివారాలు, సెలవు రోజులు కావడంతో శ్రీవారి దర్శనానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు బారులు తీరారు. దీంతో అలిపిరి టోల్ గెట్ వద్ద విపరీతంగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:38 PM IST
Tirumala: భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్న తిరుమల.. అలిపిరి టోల్ వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్.!.
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్న తిరుమల.. అలిపిరి టోల్ వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్.!.
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