/Tirumala: భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్న తిరుమల.. అలిపిరి టోల్ వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్.!.

Heavy pilgrims rush in Tirumala: తిరుమల భక్తులతో నిండు కొండలా మారింది. ఎక్కడ చూసిన భక్తుల గోవింద నామ స్మరణతో మార్మోగిపోతుంది. ఒకవైపు వీకెండ్, వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకొవడానికి భక్తుల పొటెత్తారు. దీంతో అలిపిరి టోల్ గెట్ వద్ద విపరీతంగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
తిరుమలకు వెళ్లే ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం అయిన అలిపిరి టోల్గేట్ వద్ద భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరగడంతో టోల్గేట్ పరిసరాల్లో పలువురు వాహనదారులు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నారు.
శని, ఆదివారాలు, సెలవు రోజులు కావడంతో పాటు శ్రీవారి దర్శనానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడంతో వాహనాల రాకపోకలు గణనీయంగా పెరిగింది. దీంతో అలిపిరి టోల్గేట్ నుంచి ఘాట్రోడ్డు ప్రవేశం వరకు వాహనాలు బారులు తీరాయి. కార్లు, బస్సులు, ద్విచక్ర వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు కదులుతూ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ట్రాఫిక్ను నియంత్రించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) విజిలెన్స్ సిబ్బంది, పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు.
వాహనాలను విడతలవారీగా ఘాట్రోడ్డుపైకి అనుమతిస్తూ ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా తిరుమలకు చేరుకోవడానికి సాధారణ సమయంతో పోలిస్తే ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు ఓర్పుతో వ్యవహరించాలని, ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి సహకరించాలని సూచించారు.
అలాగే తిరుమలకు బయలుదేరే భక్తులు వాహనాల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తుగా ప్రయాణాన్ని ప్రణాళిక చేసుకోవాలని, ఘాట్రోడ్డులో వేగ పరిమితులను తప్పనిసరిగా పాటించాలని టీటీవీ అధికారులు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. మరోవైపు తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ వేచి ఉన్న కంపార్ట్ మెంట్లు శిలా తోరణం వెలుపల వరకు క్యూ లైన్ లలో భక్తులు వేచి చూస్తున్నారు.
ఉచిత సర్వదర్శనానికి భక్తులకు సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతుంది. టైమ్ స్లాట్ (SSD) దర్శనానికి- 24 గంటల సమయ పడుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. రూ. -300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సుమారు 2.3 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ పేర్కొంది.
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