/Tirumala Rains: తిరుమల, తిరుపతిలో కుండపోత వర్షం.. వణికిన నెల్లూరు జిల్లా

Rain Alert: వర్షాకాలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో జోరందుకుంది. వర్షాకాలం ప్రారంభమే భారీ వర్షాలు పడుతుండడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తుండగా సాధారణ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతుండడంతో దీని ప్రభావం ఏపీపై పడింది. దీంతో తిరుమల కొండతోపాటు తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శుక్రవారం ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. నగరంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి తీవ్రమైన ఉక్కపోతతో ఇబ్బంది పడిన తిరుపతి నగరవాసులకు ఈ వర్షం పెద్ద ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది. ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడటంతో ప్రజలకు ఊరట లభించింది. భారీ వర్షానికి నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. తిరుపతి నగరంలోని తిలక్ రోడ్, లక్ష్మీపురం సర్కిల్, మాధవనగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు రోడ్లపై నిలిచిపోయింది. డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లడంతో కాలినడకన వెళ్లే ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడానికి అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
ఏడుకొండలపై..
తిరుమలలో శుక్రవారం భారీ వర్షం కురిసింది. సుమారు గంటకు పైగా కురిసిన జోరు వానతో తిరుమలలోని ఆలయ పరిసరాలు జలమయమయ్యాయి. భారీ వర్షానికి రోడ్లపై భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారులు అప్రమత్తమై పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.
నెల్లూరులో
తిరుమల, తిరుపతితోపాటు నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షం పడింది. నెల్లూరు నగరంతో పాటు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షంతో రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వర్షంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.