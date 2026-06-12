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Tirumala Rains: తిరుమల, తిరుపతిలో కుండపోత వర్షం.. వణికిన నెల్లూరు జిల్లా

Heavy Rain In Tirumala Tirupati And Nellore Districts: వర్షాకాలం ప్రారంభమవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఏపీలోని తిరుమల, తిరుపతి, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. ఈ మూడు ప్రాంతాలు వర్షాలతో వణికిపోయాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 12, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:24 PM IST
Tirumala Rains: తిరుమల, తిరుపతిలో కుండపోత వర్షం.. వణికిన నెల్లూరు జిల్లా
Image Credit: Heavy Rain In Tirumala

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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