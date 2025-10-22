English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • Tirumala Rains: తిరుమలలో భారీ వర్షాలు.. కుండపోత వానతో భక్తుల ఇక్కట్లు..

Tirumala Rains: తిరుమలలో భారీ వర్షాలు.. కుండపోత వానతో భక్తుల ఇక్కట్లు..

Tirumala Rains: ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావంతో తిరుపతి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు తిరుమల కొండపై కుండ పోత వర్షంతో ఘాట్ రోడ్ మార్గంలో రాళ్లు జారీ పడటంతో కొన్ని గంటల పాటు రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. టీటీడీ వెంటనే రంగంలోకి దిగి రాళ్లను తెలిగించే పనిలో పడ్డారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 12:34 PM IST

Tirumala Rains: ఈశాన్య ఋతుపవనాల నేపథ్యంలో ఏపీలోని తిరుపతి, నెల్లూరు, తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని IMD తెలిపింది. అంతేకాదు ఆయా ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక నిన్నటి నుంచి తిరుమలతో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆలయం లోపల భక్తులు తడిసిముద్దయ్యారు. అటు దర్శనం తర్వాత బయటకు వస్తే ఆలయం ముందు భాగం మొత్తం జలమయం అయింది. దీంతో పిల్లలతో దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. 

మరోవైపు తిరుపతి, తిరుమలకు ఈ రోజు మధ్యాహ్నంతో పాటు సాయంత్రం వేళల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 

ఈ వర్షాలు ఈ రోజు అర్ధరాత్రి వరకు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.  మరోవైపు భారీ వర్షాలతో తిరుమల ఘాట్ రోడ్ లలో రాళ్లు, మట్టి పెళ్లలు ఊడిపడుతున్నాయి. ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. కేవలం తిరుమల మాత్రమే కాదు.. తిరుపతి,  అలిపిరి, ఘాట్ రోడ్లు, చంద్రగిరి  ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ప్రభావితం కానున్నాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా 20 నుంచి 23 సెంటీగ్రేడ్స్ కు  తగ్గాయి. 

 

ముఖ్యంగా అత్యవసరమైతే తప్ప ఘాట్ రోడ్లపై ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవాలని టీటీడీ కోరుతుంది. ఒకవేళ తిరుమల దర్శనాకికి వెళ్లేవారు వెంట గొడుగులు, రెయిన్ కోట్లు తీసుకెళ్లడం మరిపోకండి అని చెబుతున్నారు. పిడుగులు పడే సమయంలో ఇంట్లోనే ఉండమని సూచనలు చేస్తున్నారు. చెట్ల కింద, పుట్ల కింద ఉండొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.  భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆలయ మెట్లు..  రోడ్లపై నీళ్లు ఉండటంతో జారీ పడే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా నడవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు.. టీడీడీ,ఐఎండీ చెప్పే సూచనలు, సలహాలను పాటించాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు కడప జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అటు తమిళనాడులో కూడా భారీ వర్షాలతో పలు ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి వాహనాల రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తింబం ఘాట్ రోడ్డుపై  కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో తమిళనాడు-కర్ణాటక మధ్య వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook

