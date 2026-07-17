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రేపు 'రా ఎన్టీఆర్' రూ.100 కోట్ల సహాయ కార్యక్రమాలపై ప్రెస్ మీట్.. తిరుపతిలో ఉత్కంఠ

High Tension In Tirupati A Head Tomorrow RAW NTRs Rs 100 Crore Press Meet: జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ పేరిట ఏర్పాటైన రా ఎన్టీఆర్‌ సంఘం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రెస్‌మీట్‌ పెడతానని రా ఎన్టీఆర్‌ వ్యవస్థాపకుడు సాయి రూప్‌ ప్రకటించాడు. దీంతో తిరుపతిలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. రేపు ఏం జరుగుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:55 PM IST
రేపు 'రా ఎన్టీఆర్' రూ.100 కోట్ల సహాయ కార్యక్రమాలపై ప్రెస్ మీట్.. తిరుపతిలో ఉత్కంఠ
Image Credit: RAW NTR Press Meet (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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