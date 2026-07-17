రేపు 'రా ఎన్టీఆర్' రూ.100 కోట్ల సహాయ కార్యక్రమాలపై ప్రెస్ మీట్.. తిరుపతిలో ఉత్కంఠ

RAW NTR Press Meet: తిరుపతిలో ప్రెస్మీట్ నిర్వహించి తీరుతామని.. తగ్గేదేలే అని రా ఎన్టీఆర్ టీం ప్రకటించింది. అనుకున్న సమయానికి రేపు తిరుపతిలో మీటింగ్ జరుపుతామని రా ఎన్టీఆర్ వ్యవస్థాపకుడు సాయి రూప్ ప్రకటించాడు. అయితే రా ఎన్టీఆర్ టీంపై తిరుపతి ఎస్పీకి ఎన్టీఆర్ ప్యాన్స్ అసోసియేషన్ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో తిరుపతిలో రేపు ఏం జరుగుతుందనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ కార్యక్రమంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘాల మధ్య తీవ్ర విబేధాలు ఏర్పడ్డాయి.
రా ఎన్టీఆర్ ప్రెసిడెంట్ సాయి రూప్ ఏ మాత్రం తగ్గేదే లేదు అంటున్నాడు . అనుకున్న సమయానికి 18వ తేదీన తిరుపతిలో ఉదయం మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తామని చెబుతున్నాడు. రూ.100 కోట్లతో 'రా ఎన్టీఆర్' పేరుతో తాము చేయబోయే సేవా కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేస్తామని సాయిరూప్ తెలిపాడు. తాము అనుకున్న.. ముందుగా ప్రకటించిన హోటల్లోనే మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తామని ప్రకటించాడు. ఎన్టీఆర్ అభిమానులు అందరూ రావాలని.. తాము చేయబోయే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చాడు.
అయితే రా ఎన్టీఆర్ బృందం కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం ప్రయత్నిస్తోంది. రా ఎన్టీఆర్ ప్రెస్మీట్పై ఇప్పటికే తిరుపతి ఎస్పీని కలిసి ఫిర్యాదు చేసింది. ఎన్టీఆర్ పేరుతో భారీ దోపిడీ చేయబోతున్నారని.. ఇది తమ అభిమాన నటుడికి చెడ్డపేరు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం తిరుపతి అధ్యక్షుడు ప్రకటించాడు. రా ఎన్టీఆర్ టీంపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
'రా ఎన్టీఆర్ ప్రెస్మీట్ను కచ్చితంగా నిర్వహిస్తాం. ఒకవేళ తాజ్ హోటల్లో అనుమతి రాకపోతే బయట వేరే వేదికలో నిర్వహిస్తాం. మమ్మల్ని ఖండిస్తూ ఎన్టీఆర ఆఫీస్ పేరిట విడుదలైన లేఖలో ఎన్టీఆర్ ప్రమేయం ఎంతవరకు ఉందో మాకు తెలియదు. అది ఆయన అధికారిక సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్లో కూడా పోస్ట్ కాలేదు. కాబట్టి ఎన్టీఆర్ పేరిట వచ్చిన లేఖను పట్టించుకోం' అని సాయిరూప్ తెలిపాడు. ఒకవేళ స్వయంగా ఎన్టీఆర్ వద్దన్నా కూడా తాము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని ప్రకటించడం గమనార్హం. 'ఎందుకంటే మేము ఏ తప్పూ చేయడం లేదు. మా వెనుక ఏ రాజకీయ పార్టీ లేదు. ప్రెస్ మీట్లో మీడియా ప్రశ్నలు, జవాబులు ఉంటాయి. రూ.100 కోట్లతో సేవా కార్యక్రమాలు ఏమిటో పూర్తి వివరంగా వివరిస్తాం' అని సాయిరూప్ వెల్లడించాడు.
A Sincere Request To All @tarak9999 Fans & Well-wishers ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/4MAZFfHpNS
— RAW NTR (@RAWNTR) July 16, 2026