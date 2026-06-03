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Janhvi in Tirumala Video: పెద్ది మూవీ విడుదల వేళ అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా తిరుమలకు జాన్వీకపూర్..వీడియో..

Janhvi Kapoor reached in Tirumala: అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా జాన్వీకపూర్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించునేందుకు వెళ్తున్నారు. జాన్వీకపూర్ ను చూసి పలువురు అభిమానులు ఫోటోలు దిగేందుకు ఆసక్తిని చూపించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:06 PM IST
Janhvi in Tirumala Video: పెద్ది మూవీ విడుదల వేళ అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా తిరుమలకు జాన్వీకపూర్..వీడియో..
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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