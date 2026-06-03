/Janhvi in Tirumala Video: పెద్ది మూవీ విడుదల వేళ అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా తిరుమలకు జాన్వీకపూర్..వీడియో..

Janhvi Kapoor treks through alipiri mettu for Tirumala srivari darshan: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీకపూర్ నటించిన పెద్ది మూవీ రేపు (జూన్ 4న) విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ కు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో జాన్వీకపూర్ సైతం తెలుగులో ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడి అభిమానుల్ని ఫిదా చేశారు. జగదేక వీరుడు.. అతిలోక సుందరీ మూవీలోని మానవ ఓ మానవ అనే డైలాగ్ కూడా చెప్పారు. ఇక పెద్దికి స్పెషల్ షోలకు పర్మిషన్ ఇవ్వడంతో పాటు, టికెట్ల రెట్లను పెంచుకొవడానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సైతం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి. ఈ క్రమంలో పెద్ది మూవీపై రామ్ చరణ్, జాన్వీకపూర్ సైతం ఫుల్ హోప్స్ పెట్టుకున్నారు.
ఇక రంగస్థలం తర్వాత రామ్ చరణ్ కు చెప్పుకొదగ్గ హిట్ రాలేదని టాక్ నడుస్తొంది. ఆర్ఆర్ఆర్ వచ్చిన అది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో కలిసి చేసిన మూవీ. ఇక జాన్వీకపూర్ విషయానికి వస్తే దేవర మూవీలో చిన్న రోల్ ను ప్లే చేశారు. దానికి అంతగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. కానీ పెద్దిలో మాత్రం జాన్వీకపూర్ కు అచ్చియమ్మగా ఆమె కన్పించనున్నారు.
జాన్వీ వల్ల ఈ మూవీకి కళ వచ్చిందని ఇప్పటికే ఉప్పెన ఫెమ్ బుచ్చిబాబు చెప్పారు. మరీ జాన్వీకపూర్ కు కెరిర్ కు పెద్ది టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందో ఏంటనేది మాత్రం వేచి చూడాలి. ఇక పెద్ది మూవీ రిలీజ్ వేళ జాన్వీకపూర్ తన ఫెవరెట్ దైవం తిరుమల శ్రీ వారిని దర్శించుకునేందుకు తిరుమలకు చేరుకున్నారు.
అలిపిరి మెట్ల మార్గంగుండా జాన్వీకపూర్ తిరుమలకు చేరుకొనున్నారు. ముఖ్యంగా రేపు పెద్ది రీలీజ్ వేళ జాన్వీకపూర్ ప్రత్యేకంగా ఉదయం వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. పెద్దిని ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూస్తామా అంటూ అభిమానులు తెగ ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు.
మూవీలో రామ్ చరణ్ మాస్ అవతార్ లో కన్పించనున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రపై ఇప్పటికే హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది.ఈ మూవీలో జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ, శివరాజ్కుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రలలో కన్పించనున్నారు.