Kavitha: తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలపై తిరుమలలో కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారో తెలుసా?

Kavitha Couple Visits To Tirumala A Head Of Janam Bata Padayatra: తిరుమల దర్శనానికి వెళ్లిన తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీతో పాటు తెలంగాణ రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను చేపట్టబోయే పాదయాత్ర వివరాలు వెల్లడించారు‌. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Oct 19, 2025, 04:29 PM IST

Janam Bata Padayatra: తండ్రి స్థాపించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయిన కవిత తన తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో జనం బాట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కవిత మీడియాతో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. తాను చేపట్టబోయే పాదయాత్రకు శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరారు.

తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తన భర్త అనిల్ కుమార్ తో దర్శించుకున్నారు. ఆదివారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ సమయంలో స్వామి వారిని దర్శించుకుని కవిత, అనిల్ దంపతులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. కవిత దంపతులకు దర్శనం చేయించిన టీటీడీ అధికారులు.. అనంతరం వేద పండితులు వేద ఆశ్వీరచనం చేశారు. ఆలయ అధికారులు స్వామి వారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి సత్కరించారు.

దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలుపల మీడియాతో కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. హతీరాం బావాజీ బార్సీ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని దర్శనం చేసుకుంటాం' అని తెలిపారు. 'ఈనెల 25వ తేఊ నుంచి తెలంగాణ జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమాన్ని సంకల్పించా. ఆ కార్యక్రమాన్ని విన్నవించుకునేందుకు ఇక్కడికి వచ్చా. స్వామి దయతో నాలుగు నెలల పాటు ప్రజలతో మమేకయ్యే ఈ యాత్రకు స్వామి వారి ఆశీస్సులు ఉండాలని వచ్చా' అని కవిత వివరించారు. 'తెలంగాణ, ఆంధ్ర రెండు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉండాలి. బాగుండాలని భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా' అని కవిత తెలిపారు.

'తిరుమలలో బంజారాల ఆరాధ్య దైవం అయిన హాథిరాం బావాజీ మఠంలో తమకు తగిన స్థానం కల్పించాలని కోరుతున్న దక్షిణ భారతదేశంలోని బంజారా సాధు సంత్‌ల పక్షాన నిలబడి ఉంటాం' అని కవిత ప్రకటించారు. 'నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిన తర్వాత  నాలుగు నెలల పాటు యాత్ర చేపట్టబోతున్నా. ప్రజల్లోకి వెళ్లి ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతా. యాత్ర ద్వారా అందరినీ కలుసుకుంటూ.. ప్రజా సమస్యలు ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారని.. ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటా. వారి తరఫున పోరాడుతా' అని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు. మీకందరికీ కూడా తెలుసు నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పుడు అందరూ బాగుండాలని తెలంగాణ కూడా బాగుండాలని కోరుకునే దానిని అన్నారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

