/తిరుమలలో ఘనంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం.. అసలు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ అంటే ఏమిటి..?

Why only Tirumala Koil Alwar Thirumanjanam: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు ఆలయ శుద్ది కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. దీన్నే కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం అంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయం మొత్తాన్ని నీటితో కడిగి శుభ్రం చేస్తారు. ఈ నెల నుంచి 15 నుంచి స్వామి వారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇక ఈ సారి అధిక మాసం సందర్బంగా వచ్చే నెల నిర్వహించే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభానికి ముందు మంగళవారం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. మరోవైపు గ్రహణం తర్వాత ఆలయాన్ని శుద్ది చేసే కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. అసలు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే..
యేడాదిలో నాలుగు సార్లు..అధిక మాసాల్లో ఐదు సార్లు..
తిరుమలలో ప్రతి యేడాది తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజుతో పాటు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు, ఆణివార ఆస్థానంతో పాటు వైకుంఠం ఏకాదశి వంటి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం రోజునే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ రావడం ఆనాదిగా వస్తున్న పంప్రదాయం. ఈ రోజు జరిగిన కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి వేడుకలో పాల్గొన్నారు. సుగంధ ద్రవ్యాలతో కూడిన పవిత్ర మిశ్రమాన్ని ఆలయం అంతటా సంప్రోక్షించి ఆలయాన్ని శుద్ధి చేశారు.
ఆలయంలోని ఆనంద నిలయం నుంచి బంగారు వాకిలి వరకు శ్రీవారి ఆలయం లోపలున్నా ఉపలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణం, గోడలు, పైకప్పు, పూజా సామగ్రి తదితర అన్ని వస్తువులను శుద్ద జలంతో సంప్రోక్షణ అంటే శుభ్రం చేయడం అని అర్ధం. . ఈ సమయంలో స్వామివారి మూలవిరాట్టును వస్త్రంతో పూర్తిగా కప్పి వేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
ఆలయాన్ని శుద్ది చేసే కార్యక్రమం..
శుద్ధి కార్యక్రమం తర్వాత నామకోపు, శ్రీ చూర్ణం, కస్తూరి పసుపు, పచ్చాకు, గడ్డ కర్పూరం, గంధం పొడి, కుంకుమ, కిచీలిగడ్డ తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలు కలగలిపిన పవిత్ర పరిమళ జలాన్ని ఆలయం అంతటా ప్రోక్షణం చేశారు. అనంతరం స్వామివారి మూల విరాట్టుకు కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగిస్తారు. ప్రత్యేక పూజ, నైవేద్యం కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత భక్తుల్ని స్వామివారి దర్శననానికి అనుమతించారు.
1535 నుంచే కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం..
ఈ కార్యక్రమం సామాన్య శకం..1535 నాటికి యేడాదిలో దాకా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించేవారట. ప్రతి బ్రహ్మోత్సవానికి ముందు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ చేసేవారని అప్పటి శాసనాల్లోఉంది. అఖిలాండ బ్రహ్మాండ నాయకుడైన ఆ దేవ దేవుడికి యేటా 450 పైగా ఉత్సవాలు, సేవలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో అత్యంత పవిత్రమైన స్వామి వారి కైంకర్య సేవనే కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవగా పిలుస్తారు.
కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం అంటే.. తమిళ పరిభాషలో కోయిల్ అంటే కోవెల (దేవాలయం) అని అర్ధం. ఆళ్వారు అంటే భక్తుడు అని అర్ధం. భక్తుని హృదయ మందిరంలో దేవ దేవుడు కొలువైనట్టే.. కోవెలలో స్వామి వారు కొలువై ఉంటాడనేదానికి సాక్ష్యమే కొయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం. శ్రీవారి పవిత్ర గర్భాలయ స్థానాన్ని సంప్రదాయంగా వైఖానస ఆగమోక్తంగా శుద్ది చేసే కైంకర్య సేవయే కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనంగా పిలవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
తిరుమల గర్భాలంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి స్వయంవ్యక్త సాలిగ్రామ శిలామూర్తిగా కొలువైన ఉంటారు. ఆ పవిత్ర గర్భాలయ స్థానాన్ని ఆనంద నిలయం గా పిలుస్తుంటారు. ఆనంద నిలయం నుంచి ఆలయ మహాద్వారం వరకు పూర్తి ఆలయాన్ని శుద్ది చేసే కార్యక్రమమే ఈ సేవ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
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