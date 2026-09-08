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తిరుమలలో ఘనంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం.. అసలు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ అంటే ఏమిటి..?

Koil Alwar Thirumanjanam: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆలయాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా శుద్ధి చేశారు. ఇది ఆనవాయితీ వస్తుంది. ఇంతకీ తిరుమలలో నిర్వహించే ఈ కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవను ఎందుకు చేస్తారంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:17 AM IST
తిరుమలలో ఘనంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం.. అసలు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ అంటే ఏమిటి..?
Image Credit: Koil Alwar Tirumanjanam (ZEE File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తిరుమలలో ఘనంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం.. అసలు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజన సేవ అంటే ఏమిటి..?
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