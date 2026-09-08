/Tirumala news: తిరుమలలో మరో అపచారం.!. మహాద్వార గోపురంపై విరిగిన కృష్ణస్వామి చెయ్యి.. వీడియో..

krishna idol arm damaged on Tirumala gopuram: తిరుమలలో ఇటీవల కొన్ని అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా టీటీడీ ఎంత కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టిన ఏదో ఒక అంశంలో కాంట్రవర్సీగా మారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే స్వామివారి పుష్కరిణిని మరమ్మత్తులు చేశారు. స్వామి వారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు చేపట్టారు.
తిరుమలలో మహాద్వార గోపురంపై విరిగిన విగ్రహం..!
-గోపురంలోని కృష్ణస్వామి విగ్రహానికి విరిగిన చెయ్యి
-ఇటీవల గోపురానికి అధికారుల మరమ్మతులు
-మరమ్మతులు చేపట్టిన కొద్దిరోజులకే దెబ్బతిన్న విగ్రహం
-కృష్ణస్వామి విగ్రహం విరగడంపై స్పందించని టీటీడీ
-పురాతన కట్టడాలను… pic.twitter.com/clYjLJxw7h
— VenkataReddy karmuru (@Venkat_karmuru) September 8, 2026
అయితే.. ఇటీవల తిరుమల గోపురంపై మరమ్మత్తులు చేశారు. అయితే..తాజాగా గోపురం మీద ఉన్న కృష్ణస్వామి విగ్రహానికి చెయ్యి విరిగిపోయి ఉంది. మరమ్మతులు చేపట్టిన కొద్దిరోజులకే ఈవిధంగా గోపురం మీద ఉన్న కృష్ణస్వామి విగ్రహం దెబ్బతినడంపై శ్రీవారి భక్తులు ఆగ్రహంవ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పురాతన కట్టడాలను టీటీడీ పరిరక్షించడం లేదని భక్తుల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విగ్రహం ఎలా దెబ్బతింది? భక్తుల్లో నెలకొన్న సందేహాలు నెలకొన్నాయి. దీనిపై టీటీడీ ఏవిధంగా స్పందిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది.
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల వేళ కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమాంజనం..
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా టీటీడీ నిర్వహించింది. ఈ నెల 15 నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమౌతాయి.
ఏడాదిలో నాలుగుసార్లు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తామని, ఉగాది ఆస్థానం, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాలకు ముందు మంగళవారం ఆలయ శుద్ధి చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని టీటీడీ, అర్చకులు వెల్లడించారు.
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