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Tirumala news: తిరుమలలో మరో అపచారం.!. మహాద్వార గోపురంపై విరిగిన కృష్ణస్వామి చెయ్యి.. వీడియో..

Krishna idol arm damaged in tirumala: మరమ్మతులు చేపట్టిన కొద్దిరోజులకే  కృష్ణస్వామి  విగ్రహం దెబ్బతినడంపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహంవ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా టీటీడీని వెంటనే మరమ్మత్తులు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:54 PM IST
Tirumala news: తిరుమలలో మరో అపచారం.!. మహాద్వార గోపురంపై విరిగిన కృష్ణస్వామి చెయ్యి.. వీడియో..
Image Credit: tirumalakrishnaidolarmdamaged

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala news: తిరుమలలో మరో అపచారం.. మహాద్వార గోపురంపై విరిగిన కృష్ణస్వామి చెయ్యి.. వీడియో..
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