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Leopard in Tirumala: తిరుమలలో చిరుతపులి కలకలం.. అలిపిరి వద్ద చెట్టు మీద ఊగుతూ.. వీడియో వైరల్..

Leopard in alipiri foot path: అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో ఉన్న చెట్టుపై  చిరుత ఎక్కింది. ఇది గమనించిన భక్తులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. ఈ  ఘటనను వీడియో తీయడంతో అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:57 PM IST
Leopard in Tirumala: తిరుమలలో చిరుతపులి కలకలం.. అలిపిరి వద్ద చెట్టు మీద ఊగుతూ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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