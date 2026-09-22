/Leopard in Tirumala: తిరుమలలో చిరుతపులి కలకలం.. అలిపిరి వద్ద చెట్టు మీద ఊగుతూ.. వీడియో వైరల్..

Leopard sitting on a tree at alipiri foot path Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే.. భక్తులు స్వామి వారి దర్శనాలకు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. టీటీడీ సైతం భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. దీనిలో భాగంగా ఎస్ ఎస్ డీ, దివ్యదర్శనం టొకెన్లను టీటీడీ ఇప్పటికే రద్దు చేసిన విషయం తెలిసింది. సామాన్య భక్తులకు దర్శనాలు అయ్యేలా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.
తిరుమలలో మరోసారి చిరుత పులి కలకలం
ఈరోజు ఉదయం అలిపిరి నడకమార్గంలో 2800 మెట్టు వద్ద కనిపించిన చిరుత పులి
ఏడో మైలు నుండి నరసింహ స్వామి ఆలయ పరిసరాల్లో చిరుత పులి సంచారం https://t.co/UKD8jLCz1n pic.twitter.com/PK3oM0ez0a
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 22, 2026
ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల తరచుగా చిరుత పులి సంచారంతో భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే అలిపిరి నడక మార్గం వద్ద చిరుత కన్పించడంతో భక్తులు గుంపులుగా గుంపులుగా వెళ్లాలని టీటీడీ విజిలెన్స్ సూచించింది. ఈ ఘటన మరువక ముందు మరోసారి చిరుత పులి సంచారంతో భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలే వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తిరుమలలోని అలిపిరి మెట్ల మార్గం సమీపంలో 2800 మెట్టు వద్ద చిరుత కనిపించింది. ఏడో మైలు నుండి నరసింహ స్వామి ఆలయ పరిసరాల్లో చిరుత పులి చెట్టు మీద ఎక్కి వేలాడుతు కన్పించింది. వెంటనే భక్తులు అలర్ట్ అయి టీటీడీకి సమాచారం అందించారు. చెట్టుపై చిరుతను చూసిన భక్తులు.. భయాందోళనకు గురై అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టారు.
వెంటనే అక్కడే విధుల్లో ఉన్న టీటీడీ విజిలెన్స్, ఫారెస్ట్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి భక్తులకు ధైర్యం చెప్పారు. గుంపులుగా, గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు. ఉదయం పూటనే చిరుత అడవుల్లో నుంచి బైటకు రావడంతో భక్తులు ఈ ఘటనలపై టీటీడీ చర్యలు తీసుకొవాలని కోరుతున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
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