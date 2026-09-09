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Tirumala: అలిపిరినడక మార్గంలో మరోసారి చిరుత సంచారం.. తీవ్ర భయాందోళనల్లో తిరుమల భక్తులు ..!

Leopard in Tirumala:  అలిపిరి నడక మార్గంలో మరోసారి చిరుత పులి కన్పించడంతో భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:30 PM IST
Tirumala: అలిపిరినడక మార్గంలో మరోసారి చిరుత సంచారం.. తీవ్ర భయాందోళనల్లో తిరుమల భక్తులు ..!
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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