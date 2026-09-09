/Tirumala: అలిపిరినడక మార్గంలో మరోసారి చిరుత సంచారం.. తీవ్ర భయాందోళనల్లో తిరుమల భక్తులు ..!

Leopard spotted at alipiri steps in Tirumala: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం అయిన తిరుమలలో భక్తులరద్దీ విపరీతంగా ఉంది. తిరుమల లోని అన్ని కంపార్ట్ మెంట్ లు భక్తులతో నిండిపోయింది. శిలాతోరణం వరకు భక్తులు దర్శనాల కోసం వేచి ఉంటున్నారు. మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకుఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో నడక మార్గంలో ఇటీవల క్రూర జంతువుల సంచారం మాత్రం మరీ ఎక్కువైందని చెప్పుకొవచ్చు.
తరచుగా నడక మార్గంలో చిరుత పులులు, ఏనుగులు, ఎలుగు బంట్లు, పాములు వస్తున్నాయి. దీంతో భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. తాజాగా.. మరోసారి అలిపిరి వద్ద చిరుత కన్పించడంతో భక్తులు చాలా సేపు టెన్షన్ లో ముందుకు వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండిపోయారు.
తిరుమలలోని అలిపిరి ఏడో మైలు సమీపంలో చిరుతను కొంత మంది భక్తులు చూశారు. వెంటనే అలర్ట్ అయి అక్కడున్న టీటీడీ సిబ్బందికి చెప్పారు. భక్తులు గట్టిగా కేకలు వేయడంతొ చిరుత పొదల్లోకివెళ్లిపోయింది. వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ అక్కడకు చేరుకున్నారు. భక్తులను గుంపులు, గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు.
చిన్న పిల్లలను మధ్యలో పెట్టుకొవాలన్నారు. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉండొద్దని కీలక సూచనలు చేశారు. మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాల వేళ తిరుమలకు భారీగా భక్తులు చేరుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరుత సంచారంతో మరోసారి దీనిపై ఏదైన శాశ్వతంగా చర్యలు తీసుకొవాలని భక్తులు టీటీడీని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల రొబొ శునకాలను టీటీడీ టెస్ట్ చేసింది. దీనిపై పాలక మండలి సమావేశంలో చర్చించి ఈ క్రూర జంతువుల భయాందోళనలు లేకుండా ఒక శాశ్వతమైన పరిష్కారందిశగా అడుగులు వేస్తామని టీటీడీ ఇప్పటికే తెలిపింది.
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