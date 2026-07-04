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Leopard in Tirupati Video: తిరుపతి జిల్లాలో చిరుత పులి హల్ చల్.. అర్దరాత్రి పక్కింట్లో తొంగి చూస్తు మరీ.!. వీడియో వైరల్..

Tirupati news: కారకాంబడి రోడ్డులోని వెంకటపురంలో లెక్చరర్ బాలాజీ ఇంట్లోరాత్రి పూట అడవిలో నుంచి చిరుత బైటకు వచ్చింది. అక్కడ మంచానికి కట్టేసి ఉన్న పెంపుడు శునకంపై దాడికి యత్నించింది.  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:10 PM IST
Leopard in Tirupati Video: తిరుపతి జిల్లాలో చిరుత పులి హల్ చల్.. అర్దరాత్రి పక్కింట్లో తొంగి చూస్తు మరీ.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tirupatinews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Leopard in Tirupati Video: అర్దరాత్రి తిరుపతి జిల్లాలో చిరుత పులి హల్ చల్.. పక్కింట్లో తొంగి చూస్తు మరీ.. వీడియో వైరల్..
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