/Leopard in Tirupati Video: తిరుపతి జిల్లాలో చిరుత పులి హల్ చల్.. అర్దరాత్రి పక్కింట్లో తొంగి చూస్తు మరీ.!. వీడియో వైరల్..

Leopard spotted at Karakambadi Road Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలో ఇటీవల ఎక్కువగా అడవిలోని జంతువులు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. తిరుమలలో నిత్యం ఎలుగు బంట్లు, పాములు, చిరుతలు, ఏనుగులు జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. చాలా మంది భక్తులు క్రూర జంతువుల సంచారంతో తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి జిల్లాలో కారకాంబడి రోడ్డులో ఉన్న వెంకటాపురంలో రాత్రి పూట లెక్చరర్ బాలాజీ ఇంట్లో చిరుత సంచారం కలకలం రేపింది.
Andhra Pradesh
Tirupathi
Leopard Spotted in Lecturer's Home at Midnight in Tirupati Incident at Lecturer Balaji's Home in Venkata Puram on Karakambadi Road Attempt to Attack Pets Inside the Home Leopard Flees as Homeowners Raise Alarm Leopard Roaming for Three Days Froi pic.twitter.com/6xk1qostB8
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) July 4, 2026
అడవి నుంచి బైటకు వచ్చిన చిరుతపులి చీకట్లో నక్కి మెల్లగా పిట్ట గొడ నుంచి పెంపుడు కుక్కనుగమనించింది. ఆతర్వాత ఒక్కసారిగా దాని మీదకు దాడిచేసింది. దీంతో కుక్కలు గట్టిగా అరవడంతో చిరుత ప్రయత్నం విఫలమైంది. శునకం యజమాని సైతం పక్కనే మంచంపైన పడుకుని ఉన్నాడు.
అతను గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చిరుత అక్కడి నుంచి భయ పడి అడవిలోకి పారిపోయింది. గత మూడు రోజుల నుంచి ఆప్రాంతంలో చిరుత పులి సంచరిస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
చిరుతపులి సంచారంకు చెందిన కదలికలు అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యాయి. స్థానికుల సమాచారంతో ఫారెస్ట్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
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