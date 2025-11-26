English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Leopard in Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి చిరుతపులి హల్ చల్.. ఆందోళనలో భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Leopard in Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి చిరుతపులి హల్ చల్.. ఆందోళనలో భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Leopare Spotted at sv University: ఎస్వీయూని వర్సీటీ దగ్గర చిరుత పులి హల్ చల్ చేసింది. దీంతో భక్తులు , ఉద్యోగులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. చిరుత కదలికలకు చెందిన వీడయో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 26, 2025, 10:17 AM IST
  • తిరుమలలో మరోసారి చిరుత కలకలం..
  • వీడియో వైరల్..

Leopard in Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి చిరుతపులి హల్ చల్.. ఆందోళనలో భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Leopare Spotted at sv University in tirumala Video: కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు ప్రతిరోజు వేలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. మన రాష్ట్రం నుంచి మాత్రమే కాకుండా దేశ ,విదేశాల నుంచి భక్తులు బారులు తీరుతున్నారు. మరోవైపు వైకుంఠ ఏకాదశి పురస్కరించుకుని తిరుమలలో అనూహ్యంగా రద్దీ పెరిగింది. సర్వ దర్శనానికి ఏకంగా 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ముఖ్యంగా 31 కంపార్ట్ మెంట్స్ లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.

ఇక తిరుమలలో తరచుగా పాములు, చిరుతల, కొండ చిలువలు, ఏనుగులు జనసమూహం వద్దకు వస్తున్నాయి. పలు మార్లు చిరుతపులులు ఘాట్ రోడ్డ్ మార్గంలో, ఎస్వీ యూనివర్సీటీ దగ్గర పలు మార్లు హల్ చల్ చేసింది. రాత్రిపూట వీటి సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది.  తాజాగా.. చిరుత పులి మరల ఎస్వీ యూనివర్సీటీ దగ్గర కన్పించింది. 

తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ఉద్యోగుల నివాస సముదాయం వద్ద ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఒక చిరుత సంచరించింది. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కోళ్ల షెడ్డుపై దాడికి ప్రయత్నించింది. ఈ చిరుత కదలికలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. దీంతో ఎస్వీ ఉద్యోగులు, భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు.

 ఉద్యోగుల నివాసాల వద్దకు చేరుకున్న చిరుత కొద్దిసేపు అక్కడే తచ్చాడింది. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లిపోయింది.  వెంటనే అక్కడి ఉద్యోగులు అటవిశాఖకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఫారెస్ట్ సిబ్బంది, టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. చిరుత జాడ కోసం గాలింపు చేపట్టారు.

Read more: Tirumala: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. వాట్సాప్‌లో టిక్కెట్లు ఇలా బుక్‌ చేసుకోండి..!

 మరోవైపు చిరుత సంచారంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. పిల్లలను బయటకు పంపాలంటేనే భయంగా ఉందని, రాత్రి వేళల్లో ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ చిరుత సంచారంకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

 

tirumalaLeopard In TirumalaVideo Viralsocial mediaSv University

