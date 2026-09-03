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Tirumala News: తిరుమలలో ఆగని అపచారాలు.. ఏకంగా అలిపిరి వద్ద 9 మద్యం బాటిళ్ల పట్టివేత..

Tirupati news: తిరుమల కొండపైకి వెళ్తున్న ఒక భక్తుడి లగేజీపై భద్రతా సిబ్బంది తనిఖీలు చేశారు. అయితే.. స్కానింగ్‌లో అనుమానాస్పద వస్తువులు గుర్తించారు. దీంతో బ్యాగును క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయగా మద్యం బాటిళ్లు బైటపడ్డాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:39 PM IST
Tirumala News: తిరుమలలో ఆగని అపచారాలు.. ఏకంగా అలిపిరి వద్ద 9 మద్యం బాటిళ్ల పట్టివేత..
Image Credit: winebottlefoundinalipiricheckpoint

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala News: తిరుమలలో ఆగని అపచారాలు.. ఏకంగా అలిపిరి వద్ద 9 మద్యం బాటిళ్ల పట్టివేత..
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