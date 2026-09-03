/Tirumala News: తిరుమలలో ఆగని అపచారాలు.. ఏకంగా అలిపిరి వద్ద 9 మద్యం బాటిళ్ల పట్టివేత..

Liquor bottles found in alipiri check point: తిరుమలలో శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తులు కొంగు బంగారంలా భావిస్తారు. గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి మరీ స్వామి వారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు. అలాంటి పవిత్రమైన తిరుమలలో కొంత మంది అపచారాలు చేస్తు శ్రీవారి పవిత్రతకు భంగం వాటిల్లేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది రీల్స్ చేస్తున్నారు. రాజకీయాపరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. మద్యం తాగడం, అన్యమత ప్రచారం మొదలైన కాంట్రవర్సీ పనులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల కొండపై వెళ్లే ముందు అలిపిరి వద్ద చెక్ పాయింట్ వద్ద భద్రత సిబ్బంది తనిఖీలు చేపడతారు. దీనిలో భారీగా మద్యం బాటిళ్లు దొరికిన ఘటన సంచలనంగా మారింది.
బ్రేకింగ్
అలిపిరి చెక్పాయింట్లో మద్యం
9 మద్యం క్వార్టర్ బాటిల్స్ పట్టుకున్న సిబ్బంది
తిరుపతి లీలామహల్ సెంటర్కు చెందిన కె. బాబ్జి వద్ద 9 క్వార్టర్ బాటిల్స్ (ఓల్డ్ అడ్మిరల్), పొగాకు ఉత్పత్తులు గుర్తింపు
స్కానింగ్లో మద్యం సీసాలు గుర్తించిన సిబ్బంది, మద్యం బాటిల్స్ స్వాధీనం pic.twitter.com/EQC5ZOaclB
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) September 3, 2026
తిరుమల కొండపైకి వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి లగేజీపై భద్రతా సిబ్బంది తనిఖీలు చేశారు. అందులో స్కానింగ్ చేయగా అనుమానాస్పద వస్తువులు గుర్తించారు. వెంటనే బ్యాగును క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయగా అందులో 9 ఓల్డ్ అడ్మిరల్ బ్రాందీ సీసాలను భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించారు. ఒక్కో బ్రాందీ సీసా 250 ఎంఎల్గా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
మద్యం బాటిళ్లతో పాటు బీడీ కట్టలు, హాన్స్ ప్యాకెట్లు స్వాధీనంచేసుకున్నారు. సదరు వ్యక్తి తిరుపతి లీలామహల్ ప్రాంతానికి చెందిన కె. బాబ్జిగా వ్యక్తి గుర్తించారు. నిషేధిత వస్తువులు తీసుకెళ్తున్న వ్యక్తిని టీటీడీ సిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈమేరకు తిరుపతి పోలీసులకు సమాచారం అందించగా.. హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఇ. రమేష్ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేశారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న నిషేధిత వస్తువులను భద్రతా సిబ్బంది సీజ్ చేశారు. పట్టుబడిన వ్యక్తిని తిరుమల విజిలెన్స్ అధికారులకు అప్పగించారు. తదుపరి చర్యల కోసం అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. తిరుమలలోకి మద్యం, పొగాకు ఉత్పత్తులపై నిషేధం ఉన్న కూడా.. తిరుపతికి చెందిన వ్యక్తి ఈవిధంగా చేయడం ఏంటని అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి తిరుమలలో నిబంధనల అంశం వార్తలలో నిలిచింది. తిరుమల పవిత్రత, భద్రతకు భంగం కలగకుండా నిరంతరం చర్యలు తీసుకుంటామని టీటీడీ తెల్చి చెప్పింది.
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