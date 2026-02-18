Madanapalle Girl Incident: మదనపల్లె చిన్నారి హత్య కేసులో కీలక మలుపు..నిందుతుడు కులవర్ధన్ చెరువులో శవమై లభ్యం!

Madanapalle Child Murder Case: మదనపల్లెలో ఏడేళ్ల చిన్నారిపై జరిగిన అమానుష ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ హేయమైన చర్యకు పాల్పడిన నిందితుడు కులవర్ధన్ (30) చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. బాలికను అత్యంత కిరాతకంగా పొట్టనబెట్టుకున్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా, చివరకు కురబలకోట మండలంలో అతడి మృతదేహం లభ్యమైంది.
స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. కురబలకోట మండలం కనసానివారి పల్లె చెరువులో నిందితుడు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న ముదివేడు పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని ఆదేశించిన తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
అసలేం జరిగింది?
రెండో తరగతి చదువుతున్న ఏడేళ్ల చిన్నారి సోమవారం బడికి సెలవు కావడంతో ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటోంది. సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో తల్లి ఫోన్ చేయగా పాప కనిపించడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించారు. కుటుంబీకుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. బాలిక చివరిసారిగా ఎదురింట్లో ఉండే కులవర్ధన్తో కనిపించిందని పాప తాత సమాచారం ఇచ్చారు.
మంగళవారం ఉదయం కులవర్ధన్ ఇంటి తలుపులు బద్దలు కొట్టి చూడగా, నీళ్ల డ్రమ్ములో చిన్నారి విగతజీవిగా పడి ఉంది. నిందితుడు పాపపై అత్యాచారం చేసి, ఆపై నీటి డ్రమ్ములో ముంచి చంపేసి, అదే గదిలో రాత్రంతా నిద్రపోవడం కలచివేసింది.
నిందితుడి నేర చరిత్ర
పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు కులవర్ధన్ గురించి దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నిందితుడు గంజాయికి అలవాటు పడినట్లు పోలీసులు తేల్చారు. ఇతనిపై గతంలో కూడా పలు క్రిమినల్ ఆరోపణలు ఉన్నట్లు సమాచారం. గంజాయి మత్తులో ఏమీ తెలియని చిన్నారిపై ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు.
ఈ ఘటనతో మదనపల్లె ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. నిందితుడు పోలీసులకు దొరకకముందే ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పటికీ, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా గంజాయి అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
