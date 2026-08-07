/Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

Major Car Accident in Tirumala Ghat road: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు చాలా మంది రోడ్ల మార్గంలో తమ సొంత వాహనాల్లో వెళ్తారు. అయితే.. ఏడు కొండల ప్రయాణ మార్గంలో అనేక మలుపులు ఉంటాయి. ఈ రూట్ లో సరైన అనుభవం ఉన్నవారు మాత్రమే డ్రైవింగ్ చేయాలని పోలీసులు, టీటీడీ సిబ్బంది తరచుగా చెప్తారు. కానీ కొంత మంది మలుపుల అనుభవంలేకున్న కూడా తిరుమలకు వచ్చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని సార్లు అనుకొని ప్రమాదాల బారిన పడతారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన అనుకొని ఘటనను కర్ణాటకకు చెందిన భక్తులు ఎదుర్కొన్నారు.
తిరుమలలో ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. 21 వ మలుపు వద్ద కారు అదుపు తప్పి లోయలోకి దూసుకొని వెళ్లి పడి పోయింది. ఈ క్రమంలో ఆమార్గంలో వెళ్తున్న ప్రయాణికులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మరోవైపు లోయలో పడిపోయిన కారు కర్ణాటకకు చెందినదని, వారంతా అక్కడి వారని తెలుస్తొంది.
దీంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. లోయలో పడ్డ వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఒకవైపు చీకటి పడుతుండటంతో పాటు, మరోవైపు ప్రమాదంపై ఆ మార్గంలోని వారు సైతం తీవ్ర ఆందోళనలువ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్రూర జంతువుల సంచారం నేపథ్యంలో పోలీసులు, టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది తొందరగా చర్యలు తీసుకొవాలని చెప్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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