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Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

Ghat road accident in Tirumala: కారు అదుపు తప్పి తిరుమలలోని 21వ మలువు పద్ద సెఫ్టీ గ్రిల్స్ ను ఢీకొని లోయలోకి పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో కర్ణాటకకు చెందిన భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:55 PM IST
Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..
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