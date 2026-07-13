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Tirupati: తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. క్షణాల్లోనే భారీగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. ఏమిజరిగిందంటే.?.

Fire accident in renigunta: రేణిగుంట రైల్వే క్యారేజ్ రిపేర్ షాప్ (CRS)లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ క్రమంలో వ్యర్థ పదార్థాలను తగులబెడుతున్న సమయంలో ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:56 PM IST
Tirupati: తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. క్షణాల్లోనే భారీగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. ఏమిజరిగిందంటే.?.
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirupati: తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. క్షణాల్లోనే భారీగా ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. ఏమిజరిగిందంటే.?.
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