English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Man Bites Snake: తిరుపతిలో దారుణం..కాటేసిన పాము తల కొరికేసిన మందుబాబు..చివరికి!

Man Bites Snake In Tirupati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో ఓ విచిత్ర సంఘటన జరిగింది. మద్యం తాగిన ఓ వ్యక్తిని పాము కాటేసింది. కోపంతో ఆ పామును వెంటాడి దాని తలని గట్టిగా కొరికేశాడు. ఆ వెంటనే ఆ పాము తలతో రెండు ముక్కలైంది. అందుకు సంబంధించిన న్యూస్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 20, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Man Bites Snake: తిరుపతిలో దారుణం..కాటేసిన పాము తల కొరికేసిన మందుబాబు..చివరికి!

Man Bites Snake In Tirupati: ఎవరైనా మనపై దాడి చేసినా తిరిగి ప్రతిదాడి చేయడానికి కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తాము. కొందరైతే ప్రతిదాడి చేసేంత వరకు వారికి నిద్ర పట్టదు. అలాంటి ఓ సంఘటన ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో జరిగింది. ఓ వ్యక్తి మద్యం తాగి ఉండగా అతడ్ని ఓ పాము కాటేసింది. అయితే పాము కాటేసిందని దానిపై కోపంతో ఆ మందు బాబు విచిత్రమైన పని చేశాడు. ఆ పామును వెంటాడి దాని తలని గట్టిగా కొరికేశాడు. మద్యం మత్తులో ఏం చేస్తున్నాడే కూడా అతనికి తెలియరాలేదు. ఆ వెంటనే ఆ పాము తలతో రెండు ముక్కలైంది. అందుకు సంబంధించిన న్యూస్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తి!
ఈ వింత సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో జరిగింది .  శుక్రవారం నాడు వెంకటేష్ అనే వ్యక్తి మద్యం తాగి ఉన్నాడు. బయటకు వెళ్లి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఒక పెద్ద నల్ల నాగుపాము అతన్ని కాటు వేసింది. ఇది చూసిన కోపంగా ఉన్న వ్యక్తి పామును ఒకే దెబ్బతో పట్టుకుని, దాని తలను కొరికి పారేశాడు. 
వెంకటేష్ చనిపోయిన పామును చేతిలోకి తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు. అప్పటికే అతను బాగా తాగి ఉన్నాడు. చనిపోయిన పామును తన దగ్గరగా ఉంచుకుని పడుకున్నాడు. ఈ సంఘటనను ప్రత్యక్ష సాక్షులు కొందరు మాట్లాడుతూ, వెంకటేష్ తాను చంపిన పాముతో పెద్ద బహుమతిలా ఫీల్ అవుతూ నిద్రపోవాలని అనుకున్నాడట. 

క్లిష్ట పరిస్థితిలో చికిత్స!
తాను చంపిన పామును తీసుకెళ్లిన వెంకటేష్, దాని పక్కనే ఉంచి నిద్రిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని నిమిషాల్లోనే విషం అతని శరీరంలోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభించిందని చెబుతారు. కొన్ని గంటల్లోనే అతను మాట్లాడటం మానేశాడు. దీని తరువాత ఆందోళన చెందిన అతని కుటుంబం అతన్ని శ్రీకాళహస్తిలోని ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ అతనికి అత్యవసర చికిత్స అందించగా.. తరువాత అతన్ని అత్యవసర విభాగంలో చేర్చినట్లు చెబుతారు.

వెంకటేష్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం విషమంగా ఉందని.. శుక్రవారం ఉదయం ఆయనను తిరుపతిలోని మరో ఆసుపత్రికి తరలించారని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం అందుతోంది. వైద్య బృందం ఆయనను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.

Also Read: Snakes Diversity: రాష్ట్రంలో ప్రజల కంటే పాములే ఎక్కువ ఉన్నాయి..డేంజరస్ పరిస్థితిలో ఉన్నారు?

Also Read: Weight Loss: 3 నెలల్లో 18 కిలోలు తగ్గిన యువతి..రహస్యాన్ని బహిరంగంగా చెప్పేసింది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Black Snakeman bites snakebizarre newsAndhra PradeshAndhra Pradesh news Telugu

Trending News