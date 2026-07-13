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Tirupati: ఉలిక్కిపడ్డ తిరుపతి.. పట్టపగలు యువతిపై కత్తితో దాడి.. స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలు..

Man attacks on girl in Tirupati: యువతిపై పట్టపగలు కత్తితో దారుణంగా దాడి చేశాడు.  ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో అతను అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. అప్పటికే ఆమెకు పలుచోట్ల తీవ్ర కత్తిగాట్లు పడ్డాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:07 PM IST
Tirupati: ఉలిక్కిపడ్డ తిరుపతి.. పట్టపగలు యువతిపై కత్తితో దాడి.. స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలు..
Image Credit: womanattackintirupati(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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