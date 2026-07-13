/Tirupati: ఉలిక్కిపడ్డ తిరుపతి.. పట్టపగలు యువతిపై కత్తితో దాడి.. స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలు..

Woman attacked news in Tirupati: టెంపుల్ సిటి తిరుపతిలో ఇటీవల ఎక్కువగా దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. హత్యలు, గ్యాంగ్ వార్ లు, డ్రగ్స్ సరఫరా వంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. నిత్యం వేలాదిగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం పలు రాష్ట్రాల నుంచి వస్తుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగుతుండటంతో స్థానికులు సైతం తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా.. తిరుపతిలో నడి రోడ్డు మీద పట్టపగలు యువతిపై కత్తితొ దాడి జరిగిన ఘటన తీవ్ర దుమారంగా మారింది. టెంపుల్ సిటీ తిరుపతిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
టెంపుల్ సిటీ తిరుపతిలో దారుణం.. యువతిపై కత్తితో దాడి
ఎం.ఆర్ పల్లి వైకుంటపురం ఆర్చ్ వద్ద ఆటోలో వెళ్తున్న యువతిపై ఓ వ్యక్తి కత్తితో దాడి
స్థానికులు అక్కడికి చేరుకోవడంతో యువతిపై దాడి చేసిన వ్యక్తి పరార్
గాయపడిన యువతిని ఆసుపత్రికి తరలించిన స్థానికులు
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న… pic.twitter.com/cweVIilKws
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) July 13, 2026
స్థానికంగా ఎం.ఆర్ పల్లి వైకుంటపురం ఆర్చ్ వద్ద ఆటోలో వెళ్తున్న యువతిని ఒక వ్యక్తి వెంబడించారు.ఆ తర్వాత అతను బెదిరిస్తు కత్తితో దాడి చేశాడు. అప్పటికే ఆమెపై పలు మార్లు కత్తితో దాడి చేశాడు. ఆమె చేతికి తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి. తీవ్ర రక్తస్రావమైంది. యువతి అరుపులతో ఆటో ఆపగానే చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు. స్థానికులు అక్కడికి చేరుకోవడంతో యువతిపై దాడి చేసిన వ్యక్తి పరారయ్యాడు. వెంటనే అక్కడి వారు
గాయపడిన యువతిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడున్న వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ పోలీసులు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఆప్రదేశంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్ని పరిశీలిస్తున్నారు.
అసలు యువతిపై దాడి చేయడానికి గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రస్తుతం యువతికి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆమె ఇంకా కత్తి పోట్ల షాక్ లో ఉన్నట్లు డాక్టర్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
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