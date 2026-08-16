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Tirumala: తిరుమల నడక మార్గంలో సిగరెట్ తాగిన వ్యక్తి.!. టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో...

Man smoking cigarette at alipiri: అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో సదరు వ్యక్తి చుట్టుపక్కల వారు  వారిస్తున్న వినకుండా సిగరెట్ తాగుతు రెచ్చిపోయాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై టీటీడీ సీరియస్ గా స్పందించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:51 PM IST
Tirumala: తిరుమల నడక మార్గంలో సిగరెట్ తాగిన వ్యక్తి.!. టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో...
Image Credit: mansmokingcigaretteinalipirivideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల నడక మార్గంలో సిగరెట్ తాగిన ఘటన.. టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో...
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