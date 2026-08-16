/Tirumala: తిరుమల నడక మార్గంలో సిగరెట్ తాగిన వ్యక్తి.!. టీటీడీ సీరియస్.. వీడియో...

Man smoking cigarette at alipiri foot path in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తులు పిలిస్తే పలికే దైవం, కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. శ్రీవారి చల్లని చూపు కోసం ఎన్ని వ్యయప్రయాసాల్ని అయిన భరిస్తారు. గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి.. ఆ స్వామి వారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు. మెట్ల మార్గం, రోడ్డు మార్గంలో వచ్చి స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుంటారు. అయితే.. ఇటీవల పవిత్రమైన తిరుమలలో కొంతమంది నీచపు పనులు చేస్తు ఆలయం ప్రతిష్టను దిగజార్చే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లొడొద్దని, రీల్స్ చేయోద్దని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.
తిరుమలలో ఏంటి ఈ ఘోరం @ncbn ?🚨
అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకి చేరువలో 2,600వ మెట్టు దగ్గరకి సిగరెట్, బీడీలు ఎలా వస్తున్నాయి చంద్రబాబు?
నాకు ఇదొక్కటే పని కాదు వేరే వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి అన్న @BollineniRNaidu లాంటి వాడిని ఛైర్మన్ గా చేసి టీటీడీని భ్రష్టు పట్టించడం ఎందుకు… pic.twitter.com/rzBgkzqAIi
— YSR Congress Party (@YSRCParty) August 16, 2026
కేసులు సైతం పెడతామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. కానీ కొంత మంది తిరుమల పరిసరాల్లో మద్యంతాగి వెళ్లడం, వైన్ బాటిళ్లు, గుట్కాలను తీసుకెళ్తున్నారు. టీటీడీ విజిలెన్స్ కళ్లు కప్పి ఛెండాలపు పనుల్ని చేస్తున్నారు. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి తిరుమలలోని అలిపిరి నడక మార్గంలో ఏంచక్కా గద్దెపైన కూర్చుని సిగరెట్ తాగాడు. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలోని 2,600వ మెట్టు వద్ద అతగాడు బహిరంగంగా ధూమపానం చేస్తు అక్కడి భక్తులకు ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు.
అక్కడున్న భక్తులు ఇది తప్పని వారిస్తున్న విన్పించుకోలేదు. కొండపై ఇంకా వెళ్లలేదని తాగితే తప్పేంటని వాగ్వాదంకు దిగాడు. దీంతో అక్కడున్న వారు ఇతని పనిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ ఘటన వైరల్ కావడంతో శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై టీటీడీ రంగంలోకి దిగింది. తిరుమల పరిసరాల్లో ధూమపానం, మద్య పానం, గుట్కా వంటివిక నిషేధమని స్పష్టం చేసింది. నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరించింది. ఈ ఘటనపై తిరుపతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపింది.
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