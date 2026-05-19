Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల జనసంద్రం.. శ్రీవారి చెంతకు కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, ఏపీ మంత్రి అనగాని! ఏం వేడుకున్నారంటే?

Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల జనసంద్రం.. శ్రీవారి చెంతకు కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, ఏపీ మంత్రి అనగాని! ఏం వేడుకున్నారంటే?

Tirumala Rush Continues Karnataka Dy CM DK Shivakumar Offers Prayers: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన తిరుమలకు వేసవి సెలవుల కారణంగా సందర్శకుల తాకిడి అధికమైంది. దీనికితోడు ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు సైతం తిరుమల దర్శనానికి వస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు సర్వదర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులకు దర్శనానికి సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు క్యూ కాంప్లెక్స్‌లలో, శిలాతోరణం వెలుపల స్వామి దర్శనం కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ వేర్వేరుగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దీని గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 19, 2026, 10:25 AM IST|Updated: May 19, 2026, 10:25 AM IST
Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల జనసంద్రం.. శ్రీవారి చెంతకు కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, ఏపీ మంత్రి అనగాని! ఏం వేడుకున్నారంటే?
Image Credit: Tirumala Rush Continues Karnataka Dy CM DK Shivakumar Offers Prayers: X Twitter

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఓ సారి Aadhaar-PAN ఈ విధంగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.. లేదంటే PF డబ్బులు ఆగిపోత

ఓ సారి Aadhaar-PAN ఈ విధంగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.. లేదంటే PF డబ్బులు ఆగిపోత

EPF KYC update20 min ago
2

సీఐ రాజు బాగోతం.. భర్తపై ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళను గర్భవతిని చేసి..!

Khammam CI Raju booked44 min ago
3

తిరుమలలో భక్తుల జనసంద్రం.. శ్రీవారి చెంతకు డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, మంత్రి..

dk shivakumar tirumala visit1 hr ago
4

పంజాగుట్టలో హనీట్రాప్ కలకలం.. రేషన్ కార్డు కోసం వచ్చి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై వలపు వల..

Honey trap case2 hrs ago
5

అమ్మతనానికే కళంకం.. ప్రియుడి కోసం 6 ఏళ్ల కూతురిని వాటర్ ట్యాంక్‌లో పడేసి దారుణం..

alwal child murder case2 hrs ago