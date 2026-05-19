/Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల జనసంద్రం.. శ్రీవారి చెంతకు కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, ఏపీ మంత్రి అనగాని! ఏం వేడుకున్నారంటే?

Tirumala Rush Continues Karnataka Dy CM DK Shivakumar Offers Prayers: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి వేసవి సెలవుల కారణంగా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువైంది. నిన్న ఒక్కరోజే 80 వేల మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వారిలో 43 వేల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.41 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. వీరితోపాటు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు సైతం శ్రీవారిని నిత్యం దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, ఈరోజు కూడా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఈరోజు ఉదయం కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో ఆయన కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. టీటీడీ అధికారులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి, దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితుల ఆశీర్వచనం అందజేశారు. అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలతో పాటు పట్టువస్త్రాలను కూడా శివకుమార్కు అందజేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఆలయం నుంచి బయటికి వస్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar offers prayers at Lord Venkateswara Temple at Tirumala hill shrine, in Tirupati, early morning today.
— Surya Reddy (@jsuryareddy) May 19, 2026
మరోవైపు, ఏపీ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ కూడా ఈరోజు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆయన కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు మంత్రికి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయన బయటకు వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడారు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని, ప్రజలందరికీ మేలు జరగాలని తాను శ్రీవారిని వేడుకున్నట్లు మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. అంతేకాదు, తిరుమలకు వచ్చే సాధారణ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మెరుగైన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
లయంలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం..
శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. మే 23 నుంచి 31వ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, పుండరీకవల్లి అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణాలను పవిత్ర జలాలతో శుద్ధి చేశారు. నామకోపు, శ్రీచూర్ణం, కస్తూరి పసుపు, పచ్చాకు, గడ్డ కర్పూరం, గంధం పొడి, కుంకుమ, కిచీలీగడ్డ వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో పవిత్ర జలాన్ని కలిపి ఆలయమంతటా ప్రోక్షణం చేశారు. దీంతో ఆలయం మొత్తం భక్తిభావంతో నిండిపోయింది.
