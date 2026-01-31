English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • MLA Arava Sridhar: ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ వర్సెస్ వీణ..ఔను వాళ్లిద్దరూ కనిపించడం లేదు..అజ్ఞాతంలోకి ఎందుకు వెళ్లారు?

MLA Arava Sridhar: ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ వర్సెస్ వీణ..ఔను వాళ్లిద్దరూ కనిపించడం లేదు..అజ్ఞాతంలోకి ఎందుకు వెళ్లారు?

MLA Arava Sridhar Controversy: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ చుట్టూ ముసురుకున్న వివాదం ఇప్పుడు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది. పరస్పర ఆరోపణలు చేసుకున్న ఇద్దరు ప్రధాన వ్యక్తులు ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్, బాధితురాలిగా చెప్పుకుంటున్న వీణ ప్రస్తుతం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:30 AM IST

Trending Photos

Golden Toilet: అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లో బంగారం టాయిలెట్? దాని ధర ఎంతో తెలుసా?
6
Amitabh Bachchan
Golden Toilet: అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లో బంగారం టాయిలెట్? దాని ధర ఎంతో తెలుసా?
Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..
Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల
6
0
Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల
Hansika Fitness Secret: డైటింగ్ లేకుండానే సైజ్ జీరోతో హన్సిక..ఆమె ఫిట్‌నెస్ వెనుక అసలు రహస్యం అదే!
10
Hansika Motwani
Hansika Fitness Secret: డైటింగ్ లేకుండానే సైజ్ జీరోతో హన్సిక..ఆమె ఫిట్‌నెస్ వెనుక అసలు రహస్యం అదే!
MLA Arava Sridhar: ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ వర్సెస్ వీణ..ఔను వాళ్లిద్దరూ కనిపించడం లేదు..అజ్ఞాతంలోకి ఎందుకు వెళ్లారు?

MLA Arava Sridhar Controversy: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ చుట్టూ ముసురుకున్న వివాదం ఇప్పుడు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది. పరస్పర ఆరోపణలు చేసుకున్న ఇద్దరు ప్రధాన వ్యక్తులు ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్, బాధితురాలిగా చెప్పుకుంటున్న వీణ ప్రస్తుతం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నా, ప్రత్యక్షంగా మాత్రం ఆ ఇద్దరి ఆచూకీ లభించడం లేదు. ఈ వ్యవహారం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ఎక్కడ?
లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జనసేన బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ గత కొన్ని రోజులుగా ఎవరికీ అందుబాటులో లేరు. వారంలోగా వివరణ ఇవ్వాలని జనసేన అధిష్టానం ఆదేశించిన తర్వాత ఆయన ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేసుకున్నారు.

అజ్ఞాతవాసానికి కారణం
ఇది తనను బద్నాం చేయడానికి చేసిన 'డీప్ ఫేక్' కుట్ర అని ఆయన వాదిస్తున్నారు. దీనిపై న్యాయపరమైన సలహాలు (Legal Opinion) తీసుకోవడం కోసమే ఆయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారని అనుచరులు చెబుతున్నారు.

ఆరోపణలు చేసిన వీణ జాడ ఏది?
తనకు న్యాయం కావాలని వీడియోలు విడుదల చేసిన వీణ కూడా ఇప్పుడు కనపడకుండా పోయారు. సోషల్ మీడియాలో ఎమ్మెల్యేపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆమె, పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయకపోవడంపై పలువురు సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు చేసిన వీణపైనే ప్రస్తుతం రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఒక జర్నలిస్టుపై దాడి చేసినందుకు, అలాగే ఎమ్మెల్యే తల్లి ప్రమీల ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

రాజకీయ రంగు.. వైసీపీ ఆందోళనలు
ఈ వివాదం వ్యక్తిగతమైనది అని వీణ చెబుతున్నప్పటికీ, ఏపీ పాలిటిక్స్‌లో ఇది పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతోంది. ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్‌ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలంటూ వైసీపీ నేతలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలగకుండా ఉండాలని భావిస్తున్న అధిష్టానం, ఎమ్మెల్యే వివరణ కోసం వేచి చూస్తోంది.

ప్రత్యక్షంగా ముందుకు రాకుండా కేవలం ఆడియో క్లిప్పింగ్‌లు, వీడియోలు మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో వదలడం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉండి ఉంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అసలు ఆ వీడియోలు నిజమైనవా? లేక ఎమ్మెల్యే చెబుతున్నట్లుగా డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీతో సృష్టించినవా? అన్నది ఫోరెన్సిక్ విచారణలో తేలాల్సి ఉంది.

రైల్వే కోడూరు ఎపిసోడ్ రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ ఎప్పుడు బయటకు వస్తారు? వీణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తారా? లేదా? అన్నది వేచి చూడాలి. ఈ ఉత్కంఠకు తెరపడాలంటే ఆ ఇద్దరూ అజ్ఞాతవాసం వీడాల్సిందే.

Also Read: T20 World Cup 2026 Schedule: T20 ప్రపంచ కప్ 2026 కొత్త షెడ్యూల్..ఫిబ్రవరి 7 నుంచి సమరం షురూ!

ALso Read: Virat Kohli Net Worth: విరాట్ కోహ్లీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా? ఒక్క పోస్ట్ పెడితే కోట్లు అకౌంట్లో వచ్చి పడతాయి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Arava Sridhar ControversyMla arava SridharMLA Arava Sridhar ControversyMLA Arava Sridhar CasteRailway Kodur MLA Arava Sridhar Controversy

Trending News