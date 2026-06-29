మార్మోగిన గోవింద నామస్మరణ.. తిరుమలలో వైభవంగా ఏరువాక పౌర్ణమి 'గరుడ సేవ'

Eruvaka Pournami: ప్రతి పౌర్ణమి సందర్భంగా తిరుమల ఆలయంలో నిర్వహించే గరుడ సేవ ఈసారి ఏరువాక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో పౌర్ణమి గరుడసేవ అత్యంత వైభవంగా.. భక్తిశ్రద్ధల నడుమ ఘనంగా జరగ్గా.. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరై తరించారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన శ్రీ మలయప్పస్వామివారు తన దేవేరులతో కలిసి గరుడవాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగి వేలాదిమంది భక్తులకు దివ్య దర్శనం ఇచ్చారు.
గరుడ వాహన సేవ సందర్భంగా వేద పండితుల వేదఘోషలు, మంగళవాయిద్యాలు 'గోవింద... గోవింద..' నామస్మరణలు మార్మోగాయి. గరుడసేవ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని మరింత ఉట్టిపడేలా చేసింది. స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. గరుడవాహనంపై ఉన్న మలయప్పస్వామిని దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని.. సర్వదోషాలు తొలగి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
ప్రతి నెల పౌర్ణమి గరుడసేవకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ క్రమంలో జూలైలో వచ్చిన ఏరువాక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని గరుడ సేవకు టీటీడీ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా భద్రత, తాగునీరు, వైద్యసేవలు, క్యూలైన్ల నిర్వహణ వంటి ఏర్పాట్లను సమర్థవంతంగా చేపట్టారు. ఉత్సవంలో అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించగా టీటీడీ అధికారులు, వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. భక్తులతో కిక్కిరిసిన తిరుమాడ వీధులు, విద్యుత్ దీపాలంకరణలు, భక్తి గీతాలు, గోవింద నామస్మరణలతో తిరుమల క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. ఈ వైభవమైన పౌర్ణమి గరుడసేవ మరోసారి భక్తులను ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో ముంచెత్తింది.
భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఉచిత దర్శనం కోసం అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండి శిలాతోరణం వరకు లైన్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉదయం 8 గంటల తరువాత వెళ్లే సర్వదర్శనం భక్తులకు 18-24 గంటల సమయం పడుతుంది. రూ.300 శీఘ్రదర్శనానికి 4-5 గంటల సమయం పడుతుండగా.. సర్వ దర్శనం టోకెన్ పొందిన భక్తులకు 5 నుంచి 7 గంటల సమయం పట్టింది. నిన్న స్వామివారిని 91,793 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 31,221 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించగా.. హుండీ ఆదాయం రూ.0 కోట్లు వచ్చింది.మొత్తం విక్రయించిన లడ్డూల సంఖ్య రూ.8 లక్షలు, అన్నప్రసాదాలు 3.13 లక్షల మంది భక్తులు స్వీకరించారు.
On the auspicious Pournami, Sri Malayappa Swamy, accompanied by Sridevi and Bhudevi, blessed devotees on the sacred Garuda Vahanam during Pournami Garuda Seva at Tirumala. Thousands witnessed the divine procession with devotion.#ttd #tirumala #garudaseva #malayappaswamy pic.twitter.com/h00l4hhGn8