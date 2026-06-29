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మార్మోగిన గోవింద నామస్మరణ.. తిరుమలలో వైభవంగా ఏరువాక పౌర్ణమి 'గరుడ సేవ'

Most Glorious Garuda Seva In Tirumala: ఏరువాక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తిరుమల ఆలయంలో అత్యంత వైభవంగా గరుడ వాహన సేవ జరిగింది. ప్రతి పౌర్ణమికి చేసినట్టు ఏరువాక పౌర్ణమికి ప్రత్యేక వాహన సేవ చేశారు. ఈ సేవలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని స్వామివారి చూసి తరించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 29, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:50 PM IST
మార్మోగిన గోవింద నామస్మరణ.. తిరుమలలో వైభవంగా ఏరువాక పౌర్ణమి 'గరుడ సేవ'
Image Credit: Garuda Seva In TirumalaSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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మార్మోగిన గోవింద నామస్మరణ.. తిరుమలలో వైభవంగా ఏరువాక పౌర్ణమి 'గరుడ సేవ'
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