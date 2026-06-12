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Tirumala: శ్రీవారి సన్నిధిలో అంబానీ కుటుంబం..అభిషేక సేవలో పాల్గొన్న ముఖేష్‌ అంబానీ, అనంత్‌, రాధిక మర్చంట్‌!

Ambani Family In Tirumala Video: తిరుమలలో భక్తుల రాకపోకలు భారీగా సాగుతున్నాయి. సర్వదర్శనం కోసం సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని విభాగాల్లోనూ రద్దీ పెరిగి నారాయణ గిరి, శిలా తోరణం ,ఆక్టోపస్ బిల్డింగ్ వరకు సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్లు ఏర్పడ్డాయి. ఈరోజు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముఖేష్‌ అంబానీ, ఆయన కుమారుడు అనంత్ అంబానీ ,కోడలు రాధిక మర్చంట్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:58 AM IST
Tirumala: శ్రీవారి సన్నిధిలో అంబానీ కుటుంబం..అభిషేక సేవలో పాల్గొన్న ముఖేష్‌ అంబానీ, అనంత్‌, రాధిక మర్చంట్‌!
Image Credit: Ambani Family In Tirumala Video: X Twitter

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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