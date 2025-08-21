English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Naga Chaitanya in Tirumala Video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య, శోభిత దంపతులు.. వీడియో ఇదే..

Naga chaitanya and sobhita in tirumala: నాగచైతన్య , శోభిత ధూళిపాళ దంపతులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం సమయంలో సంప్రాదాయ దుస్తుల్లో వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఈ టాలీవుడ్ జంట ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:06 PM IST
  • శ్రీవారిని దర్శించుకున్న చైతు, శోభిత..
  • సెల్ఫీల కోసం పోటీపడ్డ అభిమానులు..

Trending Photos

Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
5
Mokshagna
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
7
Central Govt Pension
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
Naga Chaitanya in Tirumala Video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య, శోభిత దంపతులు.. వీడియో ఇదే..

Naga Chaitanya and sobhita Dhulipala visits Tirumala video:  తిరుమల శ్రీవారిని కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారంగా భక్తులు భావిస్తారు.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతుంది.  ప్రతిరోజు కూడామన దేశంనుంచి మాత్రమే కాకుండా..  విదేశాల నుంచి భక్తులు కొకొల్లలుగా వచ్చి స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ప్రతిరోజు సామాన్య భక్తులతో పాటు వీఐపీ భక్తుల తాకిడి కూడా క్రమంగా పెరుగుతుంది. తాజాగా.. తిరుమలలో టాలీవుడ్ క్యూట్ జంట నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ దంపతులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

 

వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంసమయంలో సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి మరీ  చైతు, శోభిత ఇద్దరు వెళ్లి స్వామి వారిని ప్రత్యేకంగా దర్శించుకున్నారు. చైతు పంచ, కండువను వేసుకున్నాడు. శోభిత కుంకుమ రంగు చీర కట్టుకుని సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా  వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

చాలా గ్యాప్ తర్వాత తండేల్ తో చైతుకు ఊహించని హిట్ దొరకడంతో పాటు నాగార్జున కుటుంబం ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. అదే విధంగా నాగార్జున సైతం గతంలో శోభిత ఇంటికి కోడలిగా వచ్చిన వేళా విశేషం వరుసగా అన్ని శుభాలు జరుగుతున్నాయని కూడా తన కోడలిపై ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ క్రమంలో చైతు, శోభిత జంటలకు ప్రత్యేకంగా టీటీడీ సిబ్బంది స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేకంగా దర్శనం కల్పించడంతో పాటు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు, వేదాశీర్వచనం అందజేశారు.  చైతు, శోభిత దంపతులు ఆలయం నుంచి బైటకు వస్తుడంటంతో ఆయన చుట్టు అభిమానులు చేరి సెల్పీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. మరోవైపు చైతు   Nc-24 సినిమాతో అభిమానుల ముందుకు రానున్నారు.

Read more: Br Naidu On Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బంపర్ శుభవార్త.. 2 గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం.!. టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..

అయితే   ఈ మూవీని దేవర డైరెక్టర్ కొరటాల శివ తెరకెక్కిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా  చైతు, శోభితలు శ్రీవారిని దర్శించుకుని బైటకు వచ్చిన  తర్వాత మాడవీధుల్లో వెళ్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Naga ChaitanyaSobhita DhulipalatirumalaNaga Chaitanya visits TirumalaVideo Viral

Trending News