Naga Chaitanya in Tirumala Video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య, శోభిత దంపతులు.. వీడియో ఇదే..

Naga Chaitanya and sobhita Dhulipala visits Tirumala video: తిరుమల శ్రీవారిని కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారంగా భక్తులు భావిస్తారు.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు కూడామన దేశంనుంచి మాత్రమే కాకుండా.. విదేశాల నుంచి భక్తులు కొకొల్లలుగా వచ్చి స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ప్రతిరోజు సామాన్య భక్తులతో పాటు వీఐపీ భక్తుల తాకిడి కూడా క్రమంగా పెరుగుతుంది. తాజాగా.. తిరుమలలో టాలీవుడ్ క్యూట్ జంట నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ దంపతులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంసమయంలో సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి మరీ చైతు, శోభిత ఇద్దరు వెళ్లి స్వామి వారిని ప్రత్యేకంగా దర్శించుకున్నారు. చైతు పంచ, కండువను వేసుకున్నాడు. శోభిత కుంకుమ రంగు చీర కట్టుకుని సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
చాలా గ్యాప్ తర్వాత తండేల్ తో చైతుకు ఊహించని హిట్ దొరకడంతో పాటు నాగార్జున కుటుంబం ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. అదే విధంగా నాగార్జున సైతం గతంలో శోభిత ఇంటికి కోడలిగా వచ్చిన వేళా విశేషం వరుసగా అన్ని శుభాలు జరుగుతున్నాయని కూడా తన కోడలిపై ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో చైతు, శోభిత జంటలకు ప్రత్యేకంగా టీటీడీ సిబ్బంది స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేకంగా దర్శనం కల్పించడంతో పాటు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు, వేదాశీర్వచనం అందజేశారు. చైతు, శోభిత దంపతులు ఆలయం నుంచి బైటకు వస్తుడంటంతో ఆయన చుట్టు అభిమానులు చేరి సెల్పీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. మరోవైపు చైతు Nc-24 సినిమాతో అభిమానుల ముందుకు రానున్నారు.
అయితే ఈ మూవీని దేవర డైరెక్టర్ కొరటాల శివ తెరకెక్కిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా చైతు, శోభితలు శ్రీవారిని దర్శించుకుని బైటకు వచ్చిన తర్వాత మాడవీధుల్లో వెళ్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
