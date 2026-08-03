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Tirumala: తిరుమల ఆలయం వద్ద జాతీయ జెండాతో వచ్చిన యాత్రికుడు.. అడ్డుకున్న విజిలెన్స్..!

National flag row in Tirumala:  జాతీయ జెండాతో తిరుమలకు వచ్చిన భక్తుడితో టీటీడీ విజిలెన్స్ వాగ్వాదంకు దిగారు.   జెండా తొలగించాలని చెప్పడంతో అతను తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా అక్కడ గందర గోళం తలెత్తింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:54 PM IST
Tirumala: తిరుమల ఆలయం వద్ద జాతీయ జెండాతో వచ్చిన యాత్రికుడు.. అడ్డుకున్న విజిలెన్స్..!
Image Credit: flagrowintirumala

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల ఆలయం వద్ద జాతీయ జెండాతో వచ్చిన యాత్రికుడు.. అడ్డుకున్న విజిలెన్స్..!
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