/Tirumala: తిరుమల ఆలయం వద్ద జాతీయ జెండాతో వచ్చిన యాత్రికుడు.. అడ్డుకున్న విజిలెన్స్..!

National flag controversy in tirumala: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. వీకెండ్, ఇతర రోజులని తేడాలేకుండా భక్తులు తిరుమలకు తండోప తండాలుగా వస్తున్నారు. శ్రీవారి మాడవీధుల్లో రాజకీయాలు మాట్లాడవద్దని, రీల్స్ లు చేయోద్దని ఇప్పటికే టీటీడీ తెల్చి చెప్పింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు కూడా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో తాజాగా.. ఒక యాత్రికుడు జాతీయజెండాను తీసుకుని వచ్చాడు.
అతను మాడ వీధుల్లో తిరుగుతుండగా అందరు అతడ్ని వింతగా చూశారు. అక్కడేవిధుల్లో ఉన్న టీటీడీ విజిలెన్స్ అతడ్ని అడ్డుకున్నారు. దీంతో అతను మన దేశం జాతీయ జెండాను పట్టుకుంటే వచ్చిన తప్పేంటని మండిపడ్డారు. అక్కడున్న విజిలెన్స్ సిబ్బంది మాత్రంఅదేదో శత్రుదేశం, పరాయిదేశం జాతీయ జెండాను పట్టుకున్నట్లు ప్రవర్తించారు.
ఈ ఘటనతో అక్కడకు చాలా మంది భక్తుల చేరుకున్నారు. గందర గోళం తలెత్తడంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది అతడ్ని అక్కడి నుంచి దూరంగా తరలించారు. ఈ ఘటనపై అక్కడున్న భక్తులు టీటీడీ విజిలెన్స్ పై మండిపడుతున్నారు.
మనదేశం జాతీయ జెండాను పట్టుకుంటే నష్టమేంటని అతనికి సపోర్ట్ గా మాట్లాడారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై తిరుమలలో కాసేపురచ్చ రాజుకుంది. మరోవైపు తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. టొకెన్లు ఉన్న భక్తులకు దర్శనాలకు 8 గంటల సమయం పడుతుంది. టొకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులకు 12 నుంచి 14 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది.
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