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Tirumala Reels: సోషల్ మీడియా రీల్స్‌కు అడ్డాగా మారిన తిరుమల.. మరోసారి రీల్స్ కలకలం

Once Again Devotees Create Reels At Tirumala Temple: ఆపద మొక్కులు తీర్చేవాడని తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు సోషల్‌ మీడియా పిచ్చిలో పడి రీల్స్‌ చేస్తున్నారు. వ్యూస్‌ కోసం తిరుమలను కేంద్రంగా చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ఓ కుటుంబం రీల్స్‌ చేస్తూ కనిపించారు. ఇది తిరుమలలో వివాదానికి దారి తీసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:20 PM IST
Tirumala Reels: సోషల్ మీడియా రీల్స్‌కు అడ్డాగా మారిన తిరుమల.. మరోసారి రీల్స్ కలకలం
Image Credit: Tirumala Reels

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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