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Tirumala: తిరుమలలో ఇదేం పని గోవిందా.!. ఘాట్ రోడ్డుపక్కన ఆలయంలో పంచలోహ విగ్రహాల చోరీ..!

Theft near tirumala ghat road: తిరుమలలో ఏడో మైలు వద్ద ఉన్న ఆలయంలోని పంచలోహ విగ్రహాల్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. టీటీడీ విజిలెన్స్ రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:45 PM IST
Tirumala: తిరుమలలో ఇదేం పని గోవిందా.!. ఘాట్ రోడ్డుపక్కన ఆలయంలో పంచలోహ విగ్రహాల చోరీ..!
Image Credit: theftintirumala

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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