/Tirumala: తిరుమలలో ఇదేం పని గోవిందా.!. ఘాట్ రోడ్డుపక్కన ఆలయంలో పంచలోహ విగ్రహాల చోరీ..!

Panchaloha idol theft in Tirumala ghat road: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో తిరుమల మాడవీధులు కిట కిట లాడుతున్నాయి. మరోవైపు విపరీతమైన భక్తుల రాకతో టీటీడీ కూడా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. క్యూలైన్ లలో శ్రీవారి భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. తాగునీరు, స్వామి వారిప్రసాదం అందిస్తున్నారు. రూ. 300 దర్శనాల టోకెన్లు ఉన్నవారికి 4 గంటలు, ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్నవారికి దర్శనాలకు 5 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రతి బుధవారం రోజున ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్ల జ ారీని తిరుమల నిలిపివేసింది.
మొత్తంగా తిరుమలలో విపరీమైన భక్తులు రద్దీ వీకెండ్ లో మాత్రమే కాకుండా.. వీక్ డేస్ లో కూడా కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో పవిత్రమైన తిరుమలలో చోరీ జరగడంతో తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
తిరుమలలో ఏడో మైలువద్ద ఘాట్ రోడ్డుపక్కన ఉన్న ఆలయంలోని పంచలోహ విగ్రహాల్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చోరీ చేశాడు. రోడ్డుపక్కన ఉన్న ఆలయంలో ఉన్న హనుమాన్ పంచలోహ విగ్రహాన్ని చోరీ చేశాడు. అతని కదలికలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఉదయం పూట టీటీడీ సిబ్బంది గుర్తించారు. వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు.
ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టారు. దుండగుల కోసం ప్రత్యేక గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో ఘాట్ రోడ్డులో భక్తుల భద్రత, ఆలయాల భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. టీటీడీ ఆస్తుల రక్షణపై సైతం భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
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