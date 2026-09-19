/Tirumala: తిరుమలలో మళ్లీ అపచారం.. బూట్లతో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కుతున్న భక్తులు.. వీడియోపై దుమారం..

Pilgrims are wearing shoes and walking in alipiri steps: తిరుమలలో ఎన్నికఠిన నిబంధనలు అమలు చేసిన కొంత మంది తరచుగా ఏదో వివాదాన్ని రాజేస్తున్నారు. రీల్స్ చేయడం, రాజకీయాలు మాట్లాడటం, శ్రీవారి మాడ వీధుల్లో చెప్పులతో నడవడం మొదలైనవి చేస్తున్నారు. దీనిపై ఎంతగా అవగాహన కల్పించిన కొంత మంది మాత్రం తమతీరు మార్చుకొవడంలేదు. అన్యమత ప్రచారం, మద్యం బాటిళ్లు లభించడం మొదలైన ఘటనలపై శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవైపు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్న నేపథ్యంలో అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో కొంత మంది భక్తులు షూస్ తో నడుస్తు వివాదంను రాజేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
అలిపిరి మెట్ల మార్గం లో ఇలా బూట్ల తో నడవొచ్చా?
వీళ్లు ఎవ్వరూ బొల్లి నాయుడు? TV5 సిబ్బందా? అంత దర్జాగా వెళ్తున్నారు?
itdp పచ్చ మాఫియా వాళ్ళా?
తిరుమల ని భ్రష్టుపట్టించారు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో 🤦♂️🤦♂️ pic.twitter.com/Vv6LxXZCJL
— రమేష్ నాయుడు (@Garybabai) September 19, 2026
అలిపిరి మెట్ల మార్గంను కూడా తిరుమలలో చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. చాలా మంది భక్తులు మెట్ల మార్గం గుండా అలిపిరికి చేరుకుంటారు. ప్రతి మెట్టుకు పసుపు,కుంకుమలు అద్దుతూ, ఆరతిఇస్తు దర్శనాల కోసం వెళ్తుంటారు. అయితే.. కొంత మంది భక్తులు ఇంతటి పవిత్రమైన మెట్ల గుండా షూస్ వేసుకుని మరీ మెట్లెక్కారు. సుమారు నలుగురు నుంచి ఆరుగురు తమ కాళ్లకు షూస్ ధరించి ఏంచక్కా అలిపిరి మెట్లు ఎక్కుతున్నారు. వీరినిచూసిన భక్తులు తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు.
కొంత మంది వీరు షూస్ ధరించడంను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై శ్రీవారి భక్తుల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు షూస్ వేసుకుని అలిపిరిమెట్ల గుండా నడుస్తుంటే విధుల్లో ఉన్నటీటీడీ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. దీనిపై వెంటనే టీటీడీ విచారణకు ఆదేశించాలని, డ్యూటీలో ఉన్న వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు ,,తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. స్వామి వారిని దర్శించుకొవడానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో ఘాట్ రోడ్లు భక్తులతో కిక్కిరిసి పోయాయి.రద్దీని నియంత్రించేందుకు టీటీడీ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ క్రమంలో.. ప్రైవేట్ వాహనాల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఇవాళ రాత్రి వైభవంగా జరగనున్న గరుడ వాహన సేవ కోసం టీటీడీ యంత్రాంగం, తిరుమల పోలీసులు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. నిన్న (సెప్టెంబర్ 18) రాత్రి నుంచి సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ వరకు రెండు ఘాట్ రోడ్లలోనూ ద్విచక్ర వాహనాల (టూ వీలర్స్) రాకపోకలపై సంపూర్ణ నిషేధం విధించిన విషయం తెలిసిందే. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టింది.
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