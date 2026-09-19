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Tirumala: తిరుమలలో మళ్లీ అపచారం.. బూట్లతో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కుతున్న భక్తులు.. వీడియోపై దుమారం..

Pilgrims wearing shoes on alipiri: కొంత మంది భక్తులు అలిపిరి  మెట్ల మార్గంలో ఏంచక్కా షూస్ వెసుకుని నడుస్తున్నారు. దీనిపై శ్రీవారి భక్తుల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు విధుల్లో ఉన్న టీటీడీ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:26 PM IST
Tirumala: తిరుమలలో మళ్లీ అపచారం.. బూట్లతో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కుతున్న భక్తులు.. వీడియోపై దుమారం..
Image Credit: pilgrimswalkingwithshoesinalipiri

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమలలో మళ్లీ అపచారం.. బూట్లతో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కుతున్న భక్తులు.. వీడియోపై దుమారం..
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