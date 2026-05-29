Devotees clash in Tirumala queue line amid heavy summer holidays rush: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. రెండు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలు కట్టారు. ఒక వైపు ఎండలు, అప్పుడు దంచి కొడుతున్న వానలతో తిరుమల భక్తులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. మరోవైపు సమ్మర్ హలీడేస్ ముగింపు నేపథ్యంలో ఎలాగైన శ్రీవారిని దర్శించుకొవాలని కొంత మంది క్యూలైన్ లలో గంటల కొద్ది వేచి ఉంటున్నారు. మరోవైపు టీటీడీ సైతం తాగు నీరు, అల్పాహరం ,స్వామి వారి ప్రసాదాలను క్యూలైన్ లలో ఉన్నవారికి సరఫరా చేస్తుంది. మొత్తంగా టొకెన్లు లేని వారికి సర్వదర్శనాలకు 24 నుంచి 30 గంటల సమయం పడుతుంది.
ఇక రూ. 300 టోకెన్ ఉన్న వారికి 5 నుంచి 6 గంటలు, ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు ఉన్న వారికి కూడా 4 నుంచి 5 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఇక రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి హుండి కానుకలు, తలనీలాల్ని భక్తులు సమర్పించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది క్యూలైన్ లలో గంటల తరబడి వేచి ఉంటే క్రమంలో కొంత అసౌకర్యంకు గురై ఇతర భక్తులతోవాగ్వాదంకు దిగుతున్నారు.
తాజాగా.. క్యూలైన్ల లో కొంత మంది భక్తులు పరస్పరందాడులు చేసుకుంటున్నఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. స్వామి వారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్ లలో ఉన్నవారు, తమ పక్కనున్న భక్తులతో వాగ్వాదంకు దిగారు. ఏ విషయంలో వారి మధ్య గొడవ సంభవించిందో తెలీదు కానీ.. రెండు గ్రూప్ లు పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నారు. అసలు తిరుమలలో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి కొట్టుకున్నారు.
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు టీటీడీ సిబ్బంది, విజిలెన్స్ ఏంచేస్తున్నారని తోటి భక్తులు ఫైర్ అవుతున్నారు. వీరి గొడవల్నిచూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తుల తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
కొంత మంది భక్తుల మాత్రం వీరిని సముదాయించే ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు. రద్దీ మాట వాస్తవం.. కొన్ని సర్దుకు పొవాలి కానీ ఇలా శ్రీవారి ఆలయంకు వచ్చి క్యూలైన్ల లో కొట్టుకొవడం ఏంటని వీరిపై ఫైర్ అవుతున్నారు. మరోవైపు టీటీడీ మాత్రం అభిషేకంతో పాటు అన్ని రకాలుగా సామాన్య భక్తులకు దర్శనాలు అయ్యేలా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలుచేపట్టిందని స్పష్టం చేసింది.