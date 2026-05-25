/Tirumala News: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు హగ్ చేసుకుని మరీ రీల్స్.. సోషల్ మీడియాలో రచ్చ.!.

Pilgrims shooting reels Infront of Tirumala temple video: తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తులతో నిండి పోయింది. ఎక్కడ చూసిన భక్త జన సందోహం కన్పిస్తుంది. ఒకవైపు సమ్మర్ హలీడేస్ ముగింపుకు చేరుకున్నాయి. మరోవైపు తిరుమలలో టొకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనాలకు ఏకంగా 24 నుంచి 30 గంటల సమయం పడుతుంది. రెండు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలు కట్టారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో పెరిగిపోతున్న భక్తులకు ఈజీగా శ్రీవారి దర్శనాలు అయ్యేలా టీటీడీ ఉదయం అభిషేకం సమయంలో కూడా భక్తులను అనుమతిస్తుంది. సామాన్య భక్తులే తొలి ప్రయారిటీగా టీటీడీ, ఏపీ ప్రభుత్వం ఇటీవల అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని రకాల చర్యలను టీటీడీ తీసుకుంటుంది.
ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది కాంట్రవర్సీలకు కారణమౌతున్నారు. శ్రీవారి మాడవీధుల్లో, ఆలయ పరిసరాల్లో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని టీటీడీ ఇప్పటికే పలు మార్లు స్పష్టం చేసింది. అతి క్రమిస్తే కేసులు పెడతామని కూడా హెచ్చరించింది. అయిన కూడా కొంత మంది తిరుమలలో వివాదాస్పద పనులు చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం, రాజకీయాలు మాట్లాడటంపై టీటీడీ చాలా సీరియస్ గా ఉంది. దీనిపై మైక్ లలో అనౌన్స్ మెంట్ లు కూడా చేస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కూడా చేశారు. అయిన కూడా తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం మాత్రం కొంత మంది మానుకొవడంలేదు. సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అవ్వాలని కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల ఇతరులు చాలా అసౌకర్యంకు గురౌతున్నారు. తిరుమలలో ఆలయం మాడవీధుల్లో ఒక జంట హగ్ చేసుకుని రీల్స్ రికార్డు చేయడం నెట్టింట పెద్ద దుమారంగా మారింది.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు మాడవీధిలో ఇద్దరు జంట స్వామి వారి దర్శనంకు వచ్చారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లోనే వచ్చారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉంది. కానీ వారిద్దరు ఒకర్ని మరోకరు హగ్ చేసుకుని అదేదో తమకు తాము హీరో, హీరోయిన్లుగా ఫీలై పోయి కనీసం ఎక్కడ ఉన్నమో కూడా ఓళ్లు మర్చిపోయి రీల్స్ చేసి తమ పైత్యం చూపించారు. ఆ తర్వాత దీన్ని కాస్త నెట్టింట పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.
మరీ వీరు రీల్స్ చేస్తున్నప్పుడు టీటీడీ సిబ్బంది లేదా శ్రీవారి సేవకులు ఏంచేస్తున్నారని ఏకీపారేస్తున్నారు. ప్రతిసారి తిరుమలలో రీల్స్ విషయంలో ఇంత రాద్దాంతం జరుగుతున్న పదే పదే ఇలాంటి ఘటనలు జరగటం దేనికి సంకేతం అని కొంత మంది స్వామివారి భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రీల్స్ వివాదంపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని టీటీడీని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
