/Tirumala: బ్రహ్మోత్సవాల వేళ షాకింగ్ ఘటన.!. తిరుమలలో బైటపడ్డ ముగ్గురు నకిలీ టీటీడీ అధికారుల బాగోతం.. ఏంచేశారంటే..?

Police arrested fake ttd employees in Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా బ్రహ్మోత్సవాల వేళ భారీగా భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తున్నారు. అన్ని కంపార్ట్ మెంట్ లు భక్తులతో నిండిపోయారు. ప్రస్తుతం శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 20 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం, ఆది, సోమవారాల్లో తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది.
అయితే.. తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది కేటుగాళ్లు టీటీడీ అధికారులమని చెప్పి, మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా.. ముగ్గురు కేటుగాళ్లను తిరుపతి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చిన ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీ లెక్చరర్ ప్రసన్నకుమార్ కుటుంబంతో తిరుమలకు చేరుకున్నారు. అయితే.. వీరిని చూసిన ఒకవ్యక్తి తాను..టీటీడీలో సూపరింటెండెంట్నంటూ చిన్నంగారి రమణ అనే వ్యక్తి వీరితో పరిచయం చేసుకున్నాడు.
వీఐపీ దర్శనం, గదులు ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు. నకిలీ టీటీడీ ఐడి కూడా చూపించాడు. కానీ ఇది తెలియని భక్తులు అతని మాటలు నమ్మారు. ఏకంగా రూ. 22 వేలు తీసుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో స్పెషల్ దర్శనం కల్పిస్తానని చెప్పి ఆన్ లైన్ సర్వర్ టొకెన్ లు ఓపెన్ అవ్వడంలేదని, రాత్రంతా భక్తులను తిప్పాడు.
ఆ తర్వాత పొంతనలేని సమాధానం చెప్పి వారి నుంచి నెమ్మదిగా జారుకున్నాడు. దీంతో మోసపోయామని గ్రహించిన భక్తులు.. తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టి, నకిలీ అధికారులుగా చెలామణి అవుతున్న మోకాటి సుబ్రహ్మణ్యం, రమపై, చిన్నంగారి రమణలపై కేసు నమోదు చేసుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో మాత్రమే టీటీడీ టికెట్లు బుక్ చేసుకొవాలని, ఇతరులను నమ్మవద్దని తిరుపతి పోలీసులు సూచించారు.
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