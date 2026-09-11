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Tirumala: బ్రహ్మోత్సవాల వేళ షాకింగ్ ఘటన.!. తిరుమలలో బైటపడ్డ ముగ్గురు నకిలీ టీటీడీ అధికారుల బాగోతం.. ఏంచేశారంటే..?

Fake ttd employees scam in Tirumala: భక్తులకు స్పెషల్ దర్శనం కల్పిస్తామని నకిలీ టీటీడీ ఐడీ కార్డులు చూపించారు. ఇది నిజమనుకున్న భక్తులు వారి బుట్టలో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో దీనిలో షాకింగ్ నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:11 PM IST
Tirumala: బ్రహ్మోత్సవాల వేళ షాకింగ్ ఘటన.!. తిరుమలలో బైటపడ్డ ముగ్గురు నకిలీ టీటీడీ అధికారుల బాగోతం.. ఏంచేశారంటే..?
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: బ్రహ్మోత్సవాల వేళ షాకింగ్ ఘటన.!. తిరుమలలో బైటపడ్డ ముగ్గురు నకిలీ టీటీడీ అధికారుల బాగోతం.. ఏంచేశారంటే..?
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