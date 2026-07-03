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తిరుమలలో ఒడిశా, కర్ణాటక గవర్నర్లు.. బండ్ల గణేశ్, దిల్ రాజుతో సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు

Tirumala VIPs Darshan: తిరుమలకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల తరలివచ్చారు. రాష్ట్ర గవర్నర్లు, కేంద్ర మంత్రులు, సినీ ప్రముఖులతోపాటు పలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు తిరుమల విచ్చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. దీంతో తిరుమలలో సందడి నెలకొంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 03, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:55 PM IST
తిరుమలలో ఒడిశా, కర్ణాటక గవర్నర్లు.. బండ్ల గణేశ్, దిల్ రాజుతో సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు
Image Credit: Tirumala TempleSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమలలో ఒడిశా, కర్ణాటక గవర్నర్లు.. బండ్ల గణేశ్, దిల్ రాజుతో సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు
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