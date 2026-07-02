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భక్తుల రద్దీ.. తిరుమల వెంకటేశ్వర క్షేత్రానికి రాజకీయ ప్రముఖుల తాకిడి

Tirumala Devotees: తిరుమల ఆలయానికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు పోటెత్తారు. సాధారణ భక్తుల రద్దీతోపాటు ప్రముఖులు స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చారు. తిరుమల స్వామివారిని కిషన్‌ రెడ్డి, దత్తాత్రేయ, నారా లోకేశ్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, సాయికుమార్‌ తదితరులు తరలివచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 02, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:13 PM IST
భక్తుల రద్దీ.. తిరుమల వెంకటేశ్వర క్షేత్రానికి రాజకీయ ప్రముఖుల తాకిడి
Image Credit: Tirumala VIPsSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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భక్తుల రద్దీ.. తిరుమల వెంకటేశ్వర క్షేత్రానికి రాజకీయ ప్రముఖుల తాకిడి
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