/Tirupati bus Accident Video: తిరుపతి జిల్లాలో బోల్తా పడ్డ ట్రావెల్ బస్సు.. తృటిలో బైటపడ్డ 48 మంది ప్రయాణికులు.. వీడియో..

Private Travels Bus rams into valley at Bhakarapeta Ghat road in tirupati: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బస్సు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులు, ప్రభుత్వ బస్సులు అని తేడాలేకుండా తరచుగా ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఏదైన ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కొన్ని రోజులు ఆయా ప్రభుత్వాలు హడావిడి చేసిన మరల రోటీన్ అన్న చందంలా అధికారుల తీరు మారింది. దీంతో ప్రజలు ప్రైవేటు బస్సులు ఎక్కాలంటేనే జంకుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికి ఫిట్ మెంట్ లు, సరైన కాగితాలు లేని ప్రైవేటు బస్సులు యథేచ్చగా రోడ్డుపైన తిరుగుతున్న ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొంత మంది అధికారులు మాముళ్లు తీసుకుని మరీ బస్సులకు పర్మిషన్ లు ఇస్తున్నట్లు ఆరోపణలు విన్పిస్తున్నాయి. కొంత మంది డ్రైవర్లు తప్పతాగి, నిద్రమత్తులో వాహనాలు నడిపించడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల బస్సులు రన్నింగ్ లో ఉండగా బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడం లేదా ఇతర సాంకేతిక సమస్యలతో కూడా అనుకొని ప్రమాదాలుచోటు చేసుకుంటున్నాయి.
తాజాగా.. తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరి మండలం భాకరాపేట ఘాట్ రోడ్డు వద్ద ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు ప్రమాదంకు గురైంది. భాకరాపేట ఘాట్ రోడ్డులో ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు అదుపు తప్పి ప్రమాదంకు గురైంది. రోడ్డుమీద నుంచి అదుపు తప్పి చెట్లలోకి పోయింది. ఇంతలో చిన్న పిట్టగోడను ఢీకొని బోల్తా పడింది. పొరపాటున పిట్ట గోడ లేకుంటే నేరుగా లోయలోకి వెళ్లిపోయేదని ప్రయాణికులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 48 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యింది. ప్రయాణికులు స్వల్ప గాయాలతో బైటపడటంతో అందరు బతికిపోయామని ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.వెంటనే ఆమార్గంలోని స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
పోలీసులు సైతం ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశంకు చేరుకున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ చేపట్టారు. బస్సు పిట్టగోడను ఢీకొట్టడంతో ఘాట్ రోడ్డులో కొంతసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. బస్సులు బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యాయా.?.. లేదా డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందా..?.. మరేదైన కారణాలు ఉన్నాయా..? అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.