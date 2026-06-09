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Tirupati bus Accident Video: తిరుపతి జిల్లాలో బోల్తా పడ్డ ట్రావెల్ బస్సు.. తృటిలో బైటపడ్డ 48 మంది ప్రయాణికులు.. వీడియో..

Private travel bus accident in Tirupati: పిట్టగోడను ఢీకొని ప్రైవేటు బస్సు నిలిచిపోయింది. దీంతో బస్సులో ఉన్న 48 మంది ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు. తిరుపతి జిల్లా భాకరాపేటలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:25 PM IST
Tirupati bus Accident Video: తిరుపతి జిల్లాలో బోల్తా పడ్డ ట్రావెల్ బస్సు.. తృటిలో బైటపడ్డ 48 మంది ప్రయాణికులు.. వీడియో..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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