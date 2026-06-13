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Train Timings: తిరుమల వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. పలు రైళ్లు రద్దు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Railway Alert: తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వెళ్లే భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్. రైల్వే శాఖ చేపడుతున్న నిర్వహణ పనుల కారణంగా పలు రైళ్లను తాత్కాలికంగా రద్దు చేయగా.. మరికొన్ని రైళ్ల మార్గాల్లో మార్పులు చేశారు. దీంతో తిరుపతి ప్రయాణం ప్లాన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ రైలు వివరాలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 13, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:24 PM IST
Train Timings: తిరుమల వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. పలు రైళ్లు రద్దు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Railway Alert For Tirumala Devotees Tirupati Route Train Timings Cancelled And Diverted (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Train Timings: తిరుమల వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. పలు రైళ్లు రద్దు..
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