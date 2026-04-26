Trains Cancelled: తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. పలు రైళ్ల రద్దు, టైమింగ్స్ చేంజ్.. ఫుల్ డీటెయిల్స్!

Tirupati Trains Cancelled: తిరుమల వెళ్లే ప్రయాణికులకు రైల్వే అధికారులు కీలక అలర్ట్ జారీ చేశారు. తిరుపతి వెళ్లే పలు రైళ్లను రద్దు చేయడంతో పాటు.. మరికొన్నింటి వేళలను మార్చారు. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న డ్రైనేజీ ఆధునీకరణ పనుల వల్ల రైల్వే శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా పలు రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేస్తూ, మరికొన్ని రైళ్లను దారి మళ్లిస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. తిరుపతి రైల్వే యార్డ్ పరిధిలో పాత డ్రైనేజీ పైపులు శిథిలావస్థకు చేరాయి. వీటిని మార్చి, ఆ స్థానంలో అత్యాధునిక బాక్స్ టైప్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థను నిర్మించాలని రైల్వే మరియు కార్పొరేషన్ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ పనుల కారణంగా ఏప్రిల్ 27 నుంచి మే 2 వరకు రైళ్ల రాకపోకల్లో మార్పులు అమల్లో ఉంటాయి.
పాక్షికంగా రైల్వేశాఖ రద్దు చేసిన రైళ్ల డీటెయిల్స్ ఇవే..
1. తిరుపతి – కోయంబత్తూరు
2. తిరుపతి – కాట్పాడి
3. తిరుపతి – భువనేశ్వర్
4. తిరుపతి – విల్లుపురం
5. తిరుపతి – రామేశ్వరం
6. తిరుపతి – చెన్నై సెంట్రల్
దారి మళ్లించిన రైళ్ల డీటెయిల్స్ ఇవే..
1. మంగళ ఎక్స్ప్రెస్: హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ – ఎర్నాకులం
2. రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్: హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ – తిరువనంతపురం
3. హిమగిరి ఎక్స్ప్రెస్: తిరునెల్వేలి – శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి కత్రా
ఇతర రైళ్ల డీటెయిల్స్ ఇవే..
1. నాగర్కోయిల్ – షాలిమార్ ఎక్స్ప్రెస్
2. బెంగళూరు – హతియా ఎక్స్ప్రెస్
ఆలస్యంగా నడిచే రైళ్ల డీటెయిల్స్ ఇవే..
1. తిరుపతి – మైసూరు ఎక్స్ప్రెస్
2. తిరుపతి – కాచిగూడ రైళ్లు నిర్ణీత సమయం కంటే కొంత ఆలస్యంగా నడుస్తాయి.
ముఖ్య గమనిక..
దారి మళ్లింపు కారణంగా కొన్ని రైళ్లు చిత్తూరు, చంద్రగిరి, తిరుపతి, తిరుచానూరు స్టేషన్లలో ఆగకుండా వెళ్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికులు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సమీప స్టేషన్లలో దిగేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అక్కడి నుంచి బస్సులు లేదా ఇతర వాహనాల్లో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది.
