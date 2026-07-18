Ramagiri Gold Mines: 'గోల్డ్ హబ్‌'గా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్..25 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకోనున్న బంగారు గని..ఎక్కడంటే?

Ramagiri Gold Mines Re-Open: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలోనే ప్రముఖ 'గోల్డ్ హబ్'గా అవతరించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇటీవలే కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి బంగారు గనుల నుంచి బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభం కాగా.. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని చారిత్రాత్మక రామగిరి బంగారు గనులు తిరిగి ప్రారంభం కావడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. దాదాపు పావు శతాబ్దం (25 ఏళ్లు) సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఇక్కడ మైనింగ్ కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
ఒకప్పుడు దేశంలోనే కీలకమైన బంగారు ఉత్పాదక కేంద్రంగా వెలిగిన రామగిరిలో.. నష్టాలు, సాంకేతిక పరిమితుల కారణంగా 2000వ సంవత్సరంలో మైనింగ్ పనులను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. గతంలో ఇక్కడ 1982 నుండి 2002 వరకు 'భారత్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్' (BGML) సంస్థ మైనింగ్ లీజును కలిగి ఉండేది.
రీ-ఓపెనింగ్కు దారితీసిన ప్రధాన కారణాలు..
గతంలో తక్కువ గ్రేడ్ ఉన్న నిక్షేపాల నుండి బంగారాన్ని వేరు చేయడం సాధ్యం కాక వదిలేశారు. కానీ, ప్రస్తుతం అందుబాటులోకి వచ్చిన మోడ్రన్ మైనింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ గ్రేడ్ ఖనిజం నుండి కూడా బంగారాన్ని సమర్థవంతంగా సేకరించవచ్చు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్, దేశీయంగా బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండటంతో.. ఇప్పుడు ఈ గనుల తవ్వకం వాణిజ్యపరంగా భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టనుంది.
రామగిరిలో ఉన్న సంపద ఎంత?
జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (GSI) నిర్వహించిన సర్వేలతో పాటు కొన్ని అధికారిక అంచనాలు ప్రకారం రామగిరి గోల్డ్ బెల్ట్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. దాదాపుగా 150 కిలోమీటర్ల మేర విస్తీర్ణంలో ఈ ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో సుమారు 11.4 లక్షల టన్నుల మేర నిల్వ ఉండది.. అయితే దీని నుంచి దాదాపుగా 9.1 టన్నుల మేర మొత్తం బంగారం వెలికితీయగల ఆవశ్యకత ఉందని తెలుస్తోంది.
వ్యర్థాల నుంచి కూడా బంగారం..!
గతంలో మైనింగ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన దాదాపు 4.16 లక్షల టన్నుల భారీ వ్యర్థాల డంపులను అధికారులు గుర్తించారు. ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, ఆ కాలపు పాత పద్ధతుల వల్ల ఈ వ్యర్థాలలో కూడా ఇంకా భారీగా బంగారం మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీతో ఈ వేస్ట్ను రీ-ప్రాసెస్ చేసి, అందులోని బంగారాన్ని కూడా వెలికితీయడానికి అధికారులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
వేగంగా కదులుతున్న అడుగులు
ఇటీవలే ఏపీ గనుల శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర రామగిరి ప్రాంతంలో స్వయంగా పర్యటించి, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ పనులు వేగవంతం కావడంతో స్థానిక ప్రజల్లో ఉపాధి అవకాశాలపై కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కొరకు మాత్రమే అందించబడింది. దీనిని ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహాగా భావించరాదు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలకు ముందు నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము.
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