Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Ramagiri Gold Mines: గోల్డ్ హబ్‌గా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్..25 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకోనున్న బంగారు గని..ఎక్కడంటే?

Ramagiri Gold Mines: 'గోల్డ్ హబ్‌'గా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్..25 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకోనున్న బంగారు గని..ఎక్కడంటే?

Ramagiri Gold Mines Re-Open: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం ఇప్పుడు గోల్డ్ హబ్‌గా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇటీవలే కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి బంగారు గనుల్లో ఉత్పత్తిని ప్రారంభించగా.. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో మరో బంగారు గని అందుబాటులోకి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. చారిత్రాత్మక రామగిరి బంగారు గనిని తిరిగి వాడుకలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తులు చేస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:12 PM IST
Ramagiri Gold Mines: 'గోల్డ్ హబ్‌'గా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్..25 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకోనున్న బంగారు గని..ఎక్కడంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ramagiri Gold Mines: 'గోల్డ్ హబ్‌'గా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్..25 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకోనున్న బంగారు గని..ఎక్కడంటే?
Ramagiri gold mines0 min ago
2
Polavaram29 min ago
3
Peerzadiguda33 min ago
4
Headmaster suspended52 min ago
5
Hyderabad54 min ago