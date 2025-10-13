English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • RK Roja: నారా వారి సారా పాలన నశించాలి.. చంద్రబాబుపై ఆర్‌కే రోజా ఫైర్‌

RK Roja: నారా వారి సారా పాలన నశించాలి.. చంద్రబాబుపై ఆర్‌కే రోజా ఫైర్‌

RK Roja Slams To Chandrababu Liquor Rule: మద్యం పేరుతో కల్తీ మద్యం విక్రయిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తుండడంపై మాజీ మంత్రి ఆర్‌కే రోజా ఫైరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు పాలనపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ నిరనకు దిగారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
RK Roja: నారా వారి సారా పాలన నశించాలి.. చంద్రబాబుపై ఆర్‌కే రోజా ఫైర్‌

Liquor Scam By CBN: కల్తీ మద్యం రాకాసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పీల్చేస్తుండడంతో అమాయక ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నకిలీ మద్యంపై వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళన చేపట్టింది. పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తన సొంత నియోజకవర్గం నగరిలో మాజీ మంత్రి ఆర్‌కే రోజా హల్‌చల్‌ చేశారు. నారా వారి సార పాలన నశించాలి అంటూ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో నకిలీ మద్యం, కూటమి ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేపట్టగా నగరిలో రోజా ఆ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా మాట్లాడుతూ.. నకిలీ మద్యంతో చనిపోయిన వారికి అండగా వైసీపీ పోరాటం చేస్తోందని.. మొలకల చెరువు, ఇబ్రహీంపట్నంలో 20 వేల లీటర్ల నకిలీ మద్యం దొరికింది అని గుర్తుచేశారు. చంద్రబాబు, లోకేష్ మద్దతు లేకుండా నకిలీ మద్యం తయారీ చేయగలరా అని ప్రశ్నించారు. కర్మ ఎవరిని వదిలిపెట్టదని సూచించారు. తమపై నకిలీ మద్యం లిక్కర్ కేసులు‌ పెట్టారని.. ఇప్పుడు నిజంగానే వారు దొరికారు అని మాజీ మంత్రి రోజా తెలిపారు.

Also Read: PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

జయచంద్రారెడ్డి వైసీపీ కోవర్టు అయితే చంద్రబాబు ఎలా ఎమ్మెల్యే సీటు ఇచ్చాడు అని మాజీ మంత్రి ఆర్‌కే రోజా ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు అనుభవం అంతా అవినీతి డబ్బు కోసమే.. చంద్రబాబు సిగ్గు లేకుండా సిట్ వేస్తానని చెబుతున్నాడని మండిపడ్డారు. సిట్‌తో ఉపయోగం లేదని సీబీఐ విచారణ కావాలని డిమాండ్ చేశారు. పవన్ కల్యాణ్‌కు లిక్కర్ స్కాంలో ముడుపులు అందాయని ఆరోపించారు. ప్రశ్నించాల్సిన పవన్ సైలెంట్‌గా ఉన్నాడంటే అతడికి పెద్ద ప్యాకేజ్ అందిందని ఆరోపణలు చేశారు. కిలారి రాజేష్ ద్వారా నారా లోకేశ్‌కు మద్యం ముడుపులు అందాయని.. కల్తీ మద్యం అమ్మకాలపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీ మంత్రి రోజా డిమాండ్ చేశారు.

Also Read: Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

పుంగనూరులో మాజీ ఎంపీ రెడ్డప్ప ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. మద్యం బాటిళ్లను చేతపట్టి కల్తీ మద్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని నినాదాలు చేశారు. అనంతరం ఎక్సైజ్ అధికారి సురేశ్‌కు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎంపీ రెడ్డప్ప మాట్లాడుతూ.. అన్నమయ్య జిల్లాలో కల్తీ మద్యం బాగోతం బయటపడటంతో కూటమి ప్రభుత్వంతో ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నాని ఆరోపించారు. కల్తీ మదయంలో ఎంతటి వారనైనా కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RK RojaChandrababu NaiduliquorysrcpProtest

Trending News